نسبة البروتين في صدور الدجاج

يعد الدجاج من اللحوم واسعة الانتشار في مختلف أنحاء العالم ويفضله الرياضيين خاصةً نظرًا لارتفاع نسبة البروتين في صدور الدجاج مما يساعدهم على الوصول إلى اللياقة البدنية وتحقيق الأهداف الصحية.

فوائد أكل لحوم الدجاج

مما لا شك فيه أن الدجاج من أكثر أنواع اللحوم استهلاكًا في شتى دول العالم فهو ليس فقط طعامًا لذيذًا ولكنه أيضًا ذو قيمة غذائية عالية لما يحتوي عليه من دهون وبروتين وسعرات حرارية ومما يجدر الإشارة إليه أن نسبة كل من السعرات الحرارية والدهون والبروتين تختلف من جزء لآخر في الدجاجة.

من الجدير بالذكر أن تناول الأطعمة الغنية بالبروتين من شأنه أن يساهم في الوصول بالجسم للياقة البدنية المنشودة كما يساعد على تحقيق الأهداف الصحية مثل فقدان الدهون وبناء العضلات والمحافظة عليها.

ما هي نسبة البروتين في صدور الدجاج

تحظى صدور الدجاج بشعبية جارفة بين الرياضيين وخاصة لاعبي رياضة كمال الأجسام وكذلك من يحاولون إنقاص الوزن وذلك لأنه غني بالبروتين وفي الوقت نفسه منخفض السعرات الحرارية أي أنه يمكن لأي شخص تناول كميات إضافية منه دون قلق من استهلاك سعرات حرارية زائدة.

وتعد أكثر أجزاء الدجاج شعبية هي الصدور ويحتوي صدر الدجاج المطهو بدون جلد والذي يزن تقريبًا 172 جرام على 54 جرام تقريبًا من البروتين أي أن ال 100 جرام من البروتين تحتوي على 31 جرام بروتين.

وبالنسبة للعناصر الغذائية الأخرى يحتوي صدر الدجاج على 284سعرة حرارية أي أن كل 100 جرام تحتوي على 165 سعرة حرارية ومن الجدير بالذكر أن 20% فقط من السعرات الحرارية مصدرها هو الدهون بينما البقية مصدرها هو البروتين.

ما هي نسبة البروتين في أوراك الدجاج

ومن خلال موقع المواطن تم التعرف على كم نسبة البروتين في صدور الدجاج أما الأن فنتعرف على نسبة البروتين في أوراك الدجاج.

تعد أوراك الدجاج أقل سعرًا من صدور الدجاج ويحتوي ورك الدجاج المطبوخ بدون عظم وجلد على 13.5 جرام بروتين أي أن كل 100 جرام من أوراك الدجاج تحتوي على 26 جرام من البروتين كما تحتوي أوراك الدجاج على 109 سعرًا حراريًا 53% منها مصدرها هو البروتين والبقية مصدرها هو الدهون.

من الجدير بالذكر أن أوراك الدجاج بلونها الداكن قليلًا عن الصدور تحتوي على ميوجلوبين أكثر والميوجلوبين هو العنصر الذي يساهم في تزويد العضلات الأكثر نشاطًا بالأكسجين وبالتالي تكون أكثر احمرارًا وذلك بسبب كثرة نشاط وحركة أرجل الدجاج كما يرى البعض أن اللون الداكن الذي تتميز به أوراك الدجاج يجعل مذاقها أفضل.

كم تبلغ نسبة البروتين في ساق الدجاج

تنقسم ساق الدجاج إلى جزأين هما الورك وعصا الطبل وهي الجزء الأسفل من الساق والذي يسمى أيضًا العجل.

وتحتوي الساق الواحدة بدون عظم أو جلد على 12.4 جرام فقط من البروتين أي أن ال 100 جرام تحتوي على 28.3 جرام بروتين.

تحتوي أوراك الدجاج على 76 سعرة حرارية لكل مضرب بما يعادل 172 سعرة حرارية في كل 100 جرام70%منها مصدرها البروتين 30% فقط من الدهون.

وحيث أن غالبية الناس يتناولون عصا الطبل بالجلد فإن مضرب الدجاج بالجلد يحتوي على 112 سعرًا حراريًا 53 % منها مصدرها هو البروتين والبقية مصدرها هو الدهون.

ماهي نسبة البروتين في أجنحة الدجاج

يحتوي الجناح الواحد بدون عظم أو جلد 21والذي يزن تقريبًا 21 جرامًا على 6.4 جرامًا من البروتين أي ما يعادل 30.5 جرام بروتين في ال 100 جرام.

وتحتوي الأجنحة أيضًا على 203 سعرة حرارية في ال 100 جرام أي 42 سعرة حرارية في الجناح الواحد 64% منها مصدرها هو البروتين 36% منها مصدرها هو الدهون.

أما الأجنحة بالجلد فتحتوي على 99 سعرًا حراريًا 39 % منها مصدرها هو البروتين و61% مصدرها هو الدهون.

أي أجزاء الدجاج يجب أن نأكلها للحصول على أكبر فائدة

الإجابة عن هذا السؤال لا تتوقف فقط على نسبة البروتين في صدور الدجاج ولكنها تتوقف أيضًا على اللياقة البدنية والأهداف الصحية التي نسعى لتحقيقها.

جميع أجزاء الدجاجة تعد مصادر ممتازة للبروتين لكن بعضها صغير الحجم كما الدهون الإضافية بالورك وعصا الطبل وأيضًا الأجنحة قد تفيد بعض الأهداف بينما تعيق الأخرى.

إذا كنت ترغب في إنقاص وزنك فالاختيار الأفضل لك هو صدر الدجاج فهو أصغر أجزاء الدجاجة وبالتالي يحتوي على سعرات حرارية أقل بالإضافة إلى بروتين أكثر.

فمثلا لاعبي رياضة كمال الأجسام وخاصة المشاركين منهم في المسابقات يعد صدر الدجاج اختيار مثالي لهم لاحتوائه على سعرات حرارية أقل وهم في هذا الوقت يحتاجون إلى تقليل الدهون في أجسامهم.

وبالرغم من ذلك من يتبعون الكيتو أو حمية غذائية منخفضة الكربوهيدرات قد يكون الأفضل لهم تناول قطع من الدجاج بها دهون أكثر فهم يحتاجون إلى دهون أكثر في غذائهم.

أما إذا كنت ترغب في بناء عضلاتك أو زيادة وزنك فستكون بحاجة إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية بمعدل يزيد عن ما يقوم جسمك يحرقه يوميًا في هذه الحالة يمكنك تناول أجزاء الدجاجة الأكثر بدانة لاحتوائها على سعرات حرارية أكثر.

على أية حال يعد الدجاج مكونًا رائعًا في أي نظام غذائي ولكن نسبة البروتين في صدور الدجاج أعلى بينما الدهون أقل وهذا هو المهم فيما يتعلق باختيار القطع أو الأجزاء التي عليهم تناولها من الدجاج لذلك تعد صدور الدجاج مثالية للأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية لإنقاص الوزن وكذلك الذين يريدون الحفاظ على كتلتهم العضلية وتفيد صدور الدجاج أيضًا في تحسين التعافي بعد جراحات استئصال الثدي.

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