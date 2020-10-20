نسبة فيتامين د الطبيعية

فيتامين د يعد من العناصر الطبيعية الهامة نمو جسم الإنسان ولذلك يجب التعرف على نسبة فيتامين د الطبيعية في الجسم والنسبة الموصى بها من هذا الفيتامين لتقوية جسم الإنسان عمومًا

نسبة فيتامين د الطبيعية

فيتامين د يعد من الفيتامينات الهامة جدًا لصحة الإنسان وهو يعتبر أحد أنواع الفيتامينات الطبيعية التي يمكنها أن تذوب داخل الدهون إضافة إلى ذلك فهو أحد العناصر التي يتم اختزانها في الجسم لفترات كبيرة.

يوجد نوعان من فيتامين د يوجد في العديد من الأكلات وهو فيتامين د 3 والذي يتواجد في المصادر الحيوانية للطعام مثل صفار البيض وبعض أنواع الأسماك التي تحتوي على الدهون وغيرها.

وهناك أيضًا فيتامين د2 ويوجد هذا النوع في الفطر وفي الخمائر وهنا يجب ذكر ملحوظة هامة وهي أنه من خلال البحث قد تبين أن فيتامين د3 له القدرة على رفع معدلات فيتامين د في خلايا الدم الضعف وذل إن تم مقارنته بفيتامين د 2.

يمكن إنتاج فيتامين د من الجسم بشكل طبيعي عند التعرض لأشعة الشمس المفيدة وذلك لأنه من الفيتامينات الطليعة التي يتم إنتاجها من الجسم مثل الهرمونات الطبيعية تمامًا وذلك عند الحصول عليه بشكل طبيعي عبر أشعة الشمس.

ولكن قد يشغل بال الكثير من الأشخاص التعرف على ما هي النسبة الطبيعية لفيتامين دال والتي يعتبر على أساسها الجسم في أفضل حالاته ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن ما هي نسبة فيتامين د الطبيعية في الجسم؟ بالإضافة إلى أهم المعلومات التي يجب أن تعرفها عن فيتامين دال بشكل عام وذلك في السطور التالية.

الكمية الموصى بها من فيتامين د

من المعروف أن الفيتامينات في الجسم يجب الحصول عليها بنسب محددة حتى لا تضر بجسم الإنسان فكلما كانت نسبة الفيتامينات متعادلة كلما ادى ذلك للتمتع بصحة جيدة.

ولذلك يجب أن نوضح لكم نسبة فيتامين د الطبيعية والتي يحتاجها الجسم بشكل يومي بناء على العمر وهي كالتالي:

الأشخاص من عمر الولادة حتى 12 شهراً معدل 400 وحدة دولية وهو ما يساوي (10 ميكروغرامات) في اليوم.

الأطفال بعمر 1-13 عاما حوالي 600 وحدة دولية وهو ما يساوي (15 ميكروغراماً) في اليوم الواحد.

الأشخاص بعمر 14-50 عاماً حوالي 600 وحدة دولية وهو ما يساوي (15 ميكروغراماً) يوميًا.

الأشخاص بعمر 51-70 عاماً 600 وحدة دولية (15 ميكروغراماً) بشكل يومي.

الأشخاص أكبر من 70 عاماً يحتاج 800 وحدة دولية أي حوالي (20 ميكروغراماً) بشكل يومي

الحامل والمرضع حوالي 600 وحدة دولية أي ما يعادل (15 ميكروغراماً) يوميًا

نسبة فيتامين د الطبيعية في الجسم

لقد وجدت عدة خلافات بين الخبراء في هذا المجال عن نسبة فيتامين د الطبيعية التي يمكن ان يحتاجها الجسم ليعيش حياة صحية سليمة ووفقًا لذلك فقد قرر معهد الطب الذي يسمى The venerable Institute of Medicineبعد القيام بالعديد من الدراسات في هذا المجال أن النسبة الطبيعية لفيتامين دال في الجسم هي 20 نانو جرام وتعتبر النسبة الأقل من ذلك بمثابة نقصان في هذا الفيتامين الهام.

وفي عام 2011م قد ظهر بحث جديد صادر عن مجتمع الغدد الصماء والذي قد أوضح لنا أن النسبة الطبيعية من فيتامين د في جسم الإنسان يجب أن تتراوح بين 30 إلى 60 نانو جرام وأن أي نسبة تكون أقل من هذا الحد السابق ذكره تعد غير طبيعية وتستوجب العلاج وخصوصًا لدى الأطفال والبالغين.

إضافة إلى هذا الأمر يوجد دراسة أخرى تم نشرها في جريدة نيو إنجلاند للطب عن النسبة الطبيعية لفيتامين دال في جسم الإنسان وقد أشارت إلى أن نسبة 12.5 نانو جرام هي النسبة المعتادة التي يكون ما عداها نقصان يستوجب العلاج.

وقد جاء هذا الرأي من أن هناك الكثير من الأشخاص الذين تقل لديهم نسب فيتامين دال إلى أن تصل إلى 20 نانو جرام أو أقل ولكنهم بصحة جيدة ولا يحتاجون إلى العلاج ولذلك يمكن القول بأن النسبة الطبيعية هي 12.5 نانو جرام بناء على ما نشرته هذه الجريدة.

ولكن جاء رأي مجلس فيتامين دال الذي أوضح أن النسبة الطبيعية لفيتامين دال داخل جسم الإنسان يجب أن تكون ما بين 40 وحتى 80 نانو جرام وفي الغالب تكون النسبة الأقل من 20 نانو جرام مصنفة على أنها حالة نقصان لفيتامين د.

أسباب نقصان فيتامين دال في الجسم

هناك عدة أسباب قد تؤدي إلى نقص فيتامين دال في الجسم مما يؤدي إلى تدني مستواه إلى ما دون نسبة فيتامين د الطبيعية التي يحتاجها الجسم ومن أهم هذه الأسباب ما يلي:

تناول بعض الأدوية الطبية التي يمكن أن تتعارض مع فيتامين دال مما يؤدي إلى تناقص نسبته في الجسم.

إذا كان الكبد أو الكلى تعاني من مشكلة تؤدي إلى عدم امتصاص فيتامين دال في الجسم أو تعيق الاستفادة به بشكل طبيعي.

قلة التعرض لأشعة الشمس مما يؤثر على الجسم بشكل عام ويؤدي إلى تناقص فيتامين دال بالجسم.

إذا كان الشخص يعاني من مشاكل صحية تعيق من امتصاص فيتامين دال من مصادره.

قلة تناول الأطعمة والعناصر التي يتواجد بها فيتامين دال مما يؤثر على الجسم ويؤدي إلى نقصانه.

فائدة فيتامين دال لجسم الإنسان

بعد أن وضحنا فيما سبق نسبة فيتامين د الطبيعية في جسم الإنسان يجب أن نوضح فائدة هذا الفيتامين الرائع بالنسبة للجسم بشكل عام وهي كالتالي:

فيتامين دال يعد من العناصر الرئيسية الهامة للحفاظ على صحة الأسنان.

له دور فعال في تقوية العظام والحماية من هشاشة العظام.

يقلل من فرص الإصابة ببعض الأمراض المزمنة مثل السكري وغيرها.

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