نسيت رمز pin لجوال سامسونج

يراود الأشخاص مستخدمي هواتف سامسونج الكثير من الأسئلة منها ماذا أفعل إذا نسيت رمز pin لجوال سامسونج وذلك لأنه من الاسئلة المهمة للغاية والتي لابد من التعرف على إجابة له.

Android Device Manager

تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي يمكن استخدامها في فتح الهاتف إذا تم إغلاقه وهي طريقة مميزة للغاية حيث تكون إجابة قوية لمن يقول ماذا أفعل إذا نسيت رمز pin لجوال سامسونج، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الطرق حول هذا الموضوع ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يجب في البداية أن يتم زيارة هذا الموقع من خلال الحاسوب الخاص بالمستخدم أو من أي جهاز آخر.

يجب أن يتم تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم على جوجل والذي قام بتسجيل الدخول به على الهاتف.

في الواجهة سوف يتم ظهور عدة هواتف يتم اختيار منها الهاتف المراد فتح القفل الخاص به.

ثم يتم الضغط على كلمة Lock والتي تظهر في النافذة أمام المستخدم.

ثم يجب كتابة كلمة المرور مؤقت والضغط على Lock مرة أخرى.

فك قفل هاتف سامسونج عن طريق إعادة تعيين المصنع

من ضمن الطرق التي يمكن استخدامها لفك قفل هاتف سامسونج هي عمل إعادة تعيين للمصنع بالنسبة للهاتف الجوال الخاص بالمستخدم ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يعتبر نسيان كلمة المرور أو الرمز الخاص بالهاتف أمر منتشر للغاية فالجميع من الممكن أن ينسى رمز هاتفه ولا يستطيع أنه يفتحه.

هناك الكثير من الطرق التي يمكن استخدامها لإعادة فتح الهاتف مرة أخرى بعد إغلاقه.

يتم عمل إعادة تعيين وضبط للمصنع بالنسبة للهاتف وبهذه الطريقة سوف يعود الهاتف كما كان لحظة شرائه وجديد للغاية.

بعض الاحتياطات عند عمل ضبط المصنع

يعتبر ضبط المصنع من الطرق التي يلجأ إليها الكثير من الأشخاص عند نسيان رمز الهاتف وعدم القدرة على فتحه مرة أخرى حيث أن هذه الطريقة تقوم بفتح الهاتف ولكن هناك بعض الاحتياطيات يجب الحذر منها وهي.

يجب قبل القيام بعمل ضبط مصنع بالنسبة للهاتف الجوال معرفة أن كل شيء متواجد على الهاتف سوف يتم مسحه وذلك لأن الهاتف سيعود جديد كما تم شرائه.

ينصح على المستخدم بشكل دائم أن يقوم بوصع الأشياء والصور والفيديوهات التي يرغب بالحفاظ عليها على كارت الذاكرة أو أي جهاز آخر حتى إدا تم مسحها من الهاتف يتم الوصول إليها.

إلغاء قفل هاتف سامسونج مع Dr.Fone

يعد هذا البرنامج من البرامج المهمة للغاية والتي يتم استخدامها في فك قفل هاتف سامسونج عند نسيان الشخص لكلمة المرور أو المرز الخاص بالهاتف ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يمكن من خلال هذا البرنامج القيام بإلغاء قفل الهاتف بشكل سريع بالنسبة لكلمة المرور وكذلك رمز PIN والأنماط.

يمكن من خلال المساعدة التي يقدمها هذا البرنامج في استعادة الرسائل الصوتية وكذلك جهات الاتصال والصور والوثائق والفيديوهات والصوت والكثير من الأشياء غيرهم.

يعد هذا البرنامج سهل وبسيط للغاية في الاستخدام فيمكن لأي شخص استخدامه سواء كان محترف أو مبتدأ.

خاصية Samsung Find My Mobile لأجهزة سامسونج فقط

تعد هذه الخاصية من الخواص الجيدة للغاية والتي يمكن استخدامها للأشخاص الذين يبحثون عن طريقة إذا نسيت رمز pin لجوال سامسونج حيث أنه يتميز بما يلي.

إذا نسى الشخص رمز ال PIN الخاص به بالنسبة لهاتفه أيا كان نوعه من هواتف سامسونج.

يجب أن يكون الشخص قام من تسجيل الدخول إلى حسابه الشخصي من الهاتف وذلك في خدمة Samsung cloud.

في هذه الحالة يكون الشخص محظوظ للغاية وطريقة استرجاعه لهاتفه وفتح القفل ستكون سهلة وبدون أي تعقيدات.

يمكن في هذه الحالة ينصح أن يتم استخدام خدمة Samsung Find My Mobile وذلك للعمل على إعادة ضبط الرقم السري الخاص بالمستخدم بالنسبة لشاشة الهاتف.

خيار Forgot My Password لأجهزة أندرويد القديمة

يعتبر هذا الخيار من الخيارات الكثيرة التي يتم تقديمها في محاولة لاستعادة رمز الPIN الخاص بالمستخدم والهاتف الجوال الخاص به ويكون ذلك من خلال ما يلي.

إذا صادف أن الشخص نسى رمز ال PIN أو رمز المرور بالنسبة لهواتف الأندرويد القديمة فهناك طريقة من خلالها استعادة فتحه مرة أخرى.

هناك بعض الهواتف القديمة تعمل بنظام Android 4.4 KitKat وعند نسيان كلمة المرور أو رمز ال PIN الخاص بها يمكن حلها بطريقة سهلة.

يمكن في هذه الحالة أن يتم تغيير الرقم السري وكذلك أعادة الضبط بالنسبة لرمز المرور والتي سوف تكون مدمجة لشاشة القفل نفسها.

طريقة فتح رمز ال PIN لهواتف سامسونج

من ضمن الطرق المتعددة التي يتم استخدامها في فتح رمز الـ PIN بالنسبة للهاتف هي هذه الطريقة والتي يجب أن يكون الشخص متصل بالإنترنت عند تطبيقها والتي تكون كما يلي.

إذا قام الشخص بإدخال رمز ال PIN لعديد من المرات ولكن خطأ فسوف تظهر له رسالة، يجب القيام بالضغط على موافق.

سوف تظهر رسالة يوجد بها هل نسيت الرمز الخاص بك وسوف يتم الضغط على هذا الخيار.

في الخطوة التالية سوف تظهر شاشة أمام المستخدم فيجب عليه أن يقوم بإدخال حساب الجيميل الخاص به وكلمة السر.

يتم الضغط على تسجيل الدخول حتى يتم إلغاء قفل رمز ال PIN السابق ويتم عمل رمز PIN جديد.

هذه الطريقة جيدة للغاية في استعادة رمز ال PIN وفتح الهاتف دون خسارة أي معلومات على الهاتف.

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