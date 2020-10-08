نسيت كلمة المرور للايفون

أي شخص قد ينسى كلمة المرور لهاتف ويتساءل ماذا أفعل إذا نسيت كلمة المرور للايفون فلابد من وجود طريقة لفتحه على الرغم من الحماية الشديدة للايفون.

الآيفون

هو هاتف يتم تصنيعه من شركة أبل الفرنسية التي تختص بتصنيع الأجهزة الإلكترونية الرقمية مثل الحاسوب والهواتف الذكية.

الآيفون من أكثر الهواتف مبيعًا نظرا لمميزاته العديدة ومنها تشغيل ملفات الوسائط المتعددة، إرسال واستقبال البيانات، خدمة جي بي اس لتحديد الموقع، الاتصال بشبكة الانترنت، مزود بكاميرتين مدمجتين من أجل التصوير الأمامي والخلفي كما أن الايفون في تطور مستمر ويقومون بتطوير مميزاته ووصل التطور إلى أحدث جهاز ايفون وهو iPhone 12.

كيف يمكن إعادة كلمة المرور للايفون

في حالة إذا نسيت كلمة المرور للايفون فلابد من استرجاعها من خلال بعض الطرق التي سنتكلم عنها من خلال موقع المواطن ولكي يتم إعادة كلمة السر يجب تجنب فقد البيانات أو مسحها وذلك يتم من خلال عمل نسخة احتياطية للايفون ولعمل نسخة يجب اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الإعدادات.

الضغط على النسخ الاحتياطي وتفعيله على أي كلاود icloud.

يتم حفظ بيانات الايفون على الأي كلاود تلقائيا وإعادة البيانات في حالة فقد البيانات.

طريقة فتح الايفون إذا نسيت كلمة المرور للايفون بدون فورمات

يمكن فتح الايفون بدون فورمات وذلك من خلال بعض الطرق ومنها:

برنامج iPhone browser يتم تنزيله على الكمبيوتر أو اللاب توب، وباستخدام وصلة الايفون يتم توصيل الهاتف المحمول بجهاز الكمبيوتر.

تشغيل برنامج iphone browser ومن خلال قائمة الملفات التي تظهر يتم اختيار ملف Private، ثم يتم اختيار ملف var، ثم نقوم بفتح ملف keychains

نختار keychains-2.db ونضغط على الزر الأيمن من فأرة التحكم ونختار delete files ومن ثم فتح الايفون دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور.

برنامج ifunbox

أولًا يتم توصيل هاتف الايفون بجهاز الكمبيوتر أو اللاب توب وذلك باستخدام كابل يو اس بي أو بوصله الايفون نفسها.

أسفل أيقونة my computer يوجد أيقونة ifunbox نضغط عليها ونختار abobader.

اضغط على raw file system ونختار ملف private.

نقوم بالضغط على أيقونة var، ثم نضغط على ملف key chains ومن قائمة الملفات التي تظهر نختار keychains-2.db.

نقوم بالضغط على الزر الأيمن للفارة التحكم ثم نختار حذف الملف.

وأخيرًا نقوم بتشغيل الايفون.

برنامج Ip Remove

أولًا يتم تنزيل برنامج Ipad Remove على جهاز الكمبيوتر أو اللاب توب يتم تشغيل البرنامج وفتحه من خلال أيقونة my computer.

من الملف C نختار abobader، ومنه نختار ملف Ipad Remove.

نقوم براحتك جهاز الايفون بالكمبيوتر من خلال وصل الهاتف نفسه.

نقوم بالضغط على run as admin ثم يتم تشغيل الهاتف بعد أن تختفي الأوامر الموجودة في قائمة على الشاشة.

طريقة فتح هاتف الايفون بدون فورمات عن طريق Siri

باستخدام نظام تشغيل siri وهو ios 10.1, ios8.0، يمكن فتح جهاز الايفون إذا نسيت كلمة المرور للايفون وذلك بإتباع الخطوات الآتية:

من خلال الصفحة الرئيسية للايفون يتم تفعيل siri.

الضغط على أيقونة الساعة الموجود للإجابة على سؤال الساعة من siri لكي يتم إظهار الساعة العالمية.

نضغط على (+) ونكتب اسم المدينة ومن ثم نختار تحديد الكل select all.

يتم حديد مشاركة من جميع الخيارات الموجودة ومن ثم نضغط على message ويظهر مربع جديد لرسالة ونكتب فيه (إلى) بأي شيء ثم نضغط على زر العودة والضغط على (+).

نقوم بإنشاء جهات اتصال جديدة واختيار صوره لها وعندما تظهر مكتبه الصور الخاصة بجهاز الايفون اضغط على الصفحة الرئيسية.

عند فتح الصفحة الرئيسية نقوم بالتبديل لك كلمه المرور باستخدام رموز معروفة.

فتح جهاز الايفون عن طريق جهاز الكمبيوتر

في حالة إذا نسيت كلمه المرور للايفون يمكن استخدام جهاز الكمبيوتر من خلال أداة تسمى tenorshare 4u key وذلك بالقيام بعدة خطوات كالآتي:

اولا نقوم بتحميل أداة tenorshare 4u key من خلال جهاز الكمبيوتر.

يا دي المر بتجهز الكمبيوتر بجهاز الايفون عن طريق وصلة جهاز الايفون.

نضغط على كلمة ستارت لإلغاء كلمة مرور جهاز الايفون، مع تحميل حزمه حديثه لنظام التشغيل ي أو اس.

نضغط على browse لكي نقوم بتحميل حزمة من البرامج الثابتة وإذا فشل تنزيلها نضغط على copy.

نضغط على الجملة الموجودة وهي إلغاء القفل الآن وإعادة مصنع الهاتف دون كلمة مرور.

نقوم بتشغيل الهاتف وإعادة جميع البيانات الموجود عليه من خلال النسخة الاحتياطية.

طريقة فتح جهاز الايفون عن طريق الاي كلاود

في حالة إذا نسيت كلمة المرور للايفون يمكن فتح الجهاز عن طريق الاي كلاود وذلك بإتباع الخطوات التالية:

نقوم بتشغيل الانترنت على جهاز الايفون مع تشغيل خدمة find my iphone.

باستخدام جهاز الكمبيوتر أو هاتف اوفر نقوم بالدخول إلى موقع أي كلاود من هنـــــا .

. نقوم بتسجيل الدخول إلى أي كلاود من خلال حساب أبل.

اضغط على all devices، الموجودة في الأعلى ثم بعد ذلك نختار كلمه جهاز الايفون الذي يحتاج إلى عمل فورمات.

نضغط على كلمة erase أو مسح لكي يتم مسح جميع البيانات الموجودة على الهاتف وأيضًا رمز كلمة المرور.

نقوم بإعادة ضبط المصنع وتشغيل الهاتف، ثم بعد ذلك الذهاب إلى الإعدادات واسترجاع البيانات المفقودة من خلال النسخ الاحتياطية الموجودة مع اختيار المصدر الذي تم حفظها فيه.

شارك الخبر