نسيت كلمة سر جيميل

الكثير من الأشخاص يقولون نسيت كلمة سر جيميل ويبحثون عن حل لهذه المشكلة وذلك حتى يتم فتح الجيميل مرة أخرى وعدم الحاجة إلى عمل جيميل جديد بدل من الجيميل المفقود.

استعادة كلمة مرور جيميل عبر المتصفح

هناك طريقتين يمكن استخدامهما لاستعادة كلمة مرور الجيميل والتي يبحث عنها الكثير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وتكون إجابة لسؤال نسيت كلمة سر جيميل فكيف يمكنني استعادتها، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأمور في هذا الموضوع وذلك من خلال استعادة كلمة المرور باستخدام المتصفح ويكون ذلك كما يلي.

في البداية يتم الانتقال من أحد المتصفحات الخاصة بالإنترنت إلى الصفحة الرئيسية والتي تكون خاصة بالدخول إلى حساب جيميل وذلك من خلال شبكة الانترنت.

في الخطوة الثانية يتم إدخال البريد الالكتروني الخاص بالشخص والذي يريد استعادة كلمة المرور له، ثم الضغط على زر التالي.

ثم الضغط على كلمة نسيت كلمة السر والتي تظهر على الشاشة أسفل كلمة السر، ثم يتم الضغط باستمرار على خيار تجربة طريقة أخرى.

يتم الإجابة على السؤال الذي سوف يظهر على شاشة الجهاز ثم الذهاب إلى الهاتف والقيام باختيار نفس الخيار الذي كان على الجهاز أو على شاشة المتصفح.

يتم إدخال كلمة المرور الجديدة وذلك بدل من كلمة المرور القديمة التي تم نسيانها.

استعادة كلمة مرور جيميل من خلال التطبيق

الطريقة الثانية التي يمكن استخدامها في حال قال الشخص نسيت كلمة سر جيميل هي أن يتم استعادة كلمة المرور من خلال التطبيق ويكون ذلك من خلال ما يلي.

في البداية يتم فتح تطبيق جيميل من خلال الهاتف المحمول والذي يكون خاص بالمستخدم ثم يجب الضغط على خيار إضافة حساب ثم بعد ذلك اختيار Google.

في الخطوة التالية يجب إدخال عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف الجوال الخاص بالمستخدم والذي يكون خاص بحساب جيميل والذي يرغب في استعادة كلمة المرور له.

ثم القيام بالضغط على زر التالي والنقر على خيار نسيت كلمة المرور والذي يظهر أسفل كلمة المرور المطلوبة في الشاشة.

يتم الاستمرار في الضغط على تجربة طريقة أخرى وإتباع التعليمات التي تظهر على الشاشة والتي يكون من ضمنها خيار استعادة كلمة المرور.

يمكن أن يتم كتابة رقم الهاتف الخاص بالحساب حتى يمكن استعادته أو من خلال الرسائل الواردة عبر البريد الالكتروني ولكن حساب آخر مرتبط بنفس الشخص.

يتم إرسال رمز التحقق عند اختيار أحد هذين الخيارين وإدخال الرمز ثم كتابة كلمة المرور الجديدة وتأكيدها والضغط على حفظ.

استعادة كلمة المرور لحساب ياهو

يمكن أن يقوم المستخدم باستعادة كلمة المرور لحساب ياهو ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات المهمة وهي كما يلي.

يعتبر الياهو من المتصفحات الجيدة التي يستخدمها الكثير من الأشخاص فإذا نسى شخص كلمة المرور لهذا الحساب سبب له الكثير من المشاكل.

يمكن أن يتم استعادة كلمة المرور الخاصة بحساب ياهو بطريقة سهلة للغاية دون مواجهة أي مشكلة.

عبر عنوان بريد إلكتروني ثانوي أو رقم هاتف

يوجد العديد من الطرق التي يمكن استخدامها في حالة رغب الشخص في استعادة كلمة المرور الخاصة بحساب ياهو ويكون ذلك من خلال ما يلي.

في البداية يتم فتح الصفحة الرئيسية والتي يكون بها تسجيل الدخول إلى حساب ياهو والذي يرغب الشخص في استعادة كلمة المرور له.

ثم يتم إدخال عنوان البريد الإلكتروني والمراد استعادة كلمة المرور له ثم يتم الضغط على كلمة متابعة ثم الضغط على كلمة نعم أرسل لي رمز التحقق.

ثم يتم إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله عبر رقم الهاتف أو البريد الإلكتروني والقيام بكتابة رقم مرور جديدة بدل من التي تم نسيانها وتأكيدها مرة أخرى والضغط على حفظ.

استعادة كلمة مرور ياهو عبر طلب المُساعدة من شركة ياهو

هناك طريقة أخرى يمكن من خلالها استعادة كلمة المرور الخاصة بحساب ياهو ويكون ذلك من خلال طلب المساعدة من شركة ياهو نفسها من خلال ما يلي.

إذا كان المستخدم لا يمتلك بريد الكتروني أو رقم هاتف خاص بالحساب الذي يرغب في استعادته فيجب عليه أن يقوم بطلب المساعدة من شركة ياهو نفسها.

تقوم الشركة بتقديم طلب إلى المستخدم وذلك لتأكيد هويته وإتباع بعض الخطوات التي تظهر على الشاشة حتى يتم استعادة الحساب الخاص به.

استعادة كلمة المرور لحساب آوتلوك

يعتبر حساب اوتلوك من الحسابات التي يبحث الكثير من الأشخاص عن كيفية استعادة الحساب الخاص بها عند نسيان كلمة المرور ويكون ذلك من خلال ما يلي.

يتم فتح الصفحة الالكترونية التي يستطيع الشخص من خلالها إعادة تعيين كلمة السر والتي تكون خاصة بحساب اوتلوك.

يتم إدخال عنوان البريد الالكتروني أو رقم الهاتف الخاص بالشخص والمراد الوصول إليه ثم الضغط على كلمة التالي.

يتم اختيار الطريقة المراد إرسال رمز التحقق بها ثم إدخال رمز التحقق وتغيير كلمة المرور وتأكيدها ثم الضغط على حفظ.

نصائح يجب اتباعها عند نسيان كلمة المرور لأي حساب

هناك بعض النصائح التي يجب معرفتها عند نسيان الشخص كلمة مرور أي حساب خاص به حتى لا يتسبب في فقدان هذا الحساب ومن هذه النصائح ما يلي.

يجب أن يقوم الشخص بإتباع الخطوات الصحيحة واللازمة عند نسيان كلمة المرور للعمل على استعادتها في أسرع وقت ممكن.

يجب عدم مشاركة المعلومات الخاصة بالمستخدم مع شخص آخر حتى لا يتعرض الحساب للسرقة.

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