نشرة اقراص ستوجيرون لعلاج الدوار

يتساءل العديد من الناس عن نشرة اقراص ستوجيرون لعلاج الدوار وآثاره الجانبية وهل هو ضار أم مفيد ومن الممكن أن يستخدم في علاج أعراض الاضطرابات التيهية ويعمل على معالجة الاضطرابات الغذائية والتقلصات العضلية أثناء الليل.

نبذة عن نشرة اقراص ستوجيرون لعلاج الدوار

تستخدم أقراص ستوجيرون لمعالجة اضطرابات التيهية ويعتبر من أهم العقاقير في علاج هذا النوع من الأمراض اضطراب التيهية عبارة عن فتحة غير طبيعية في المحفظة العظيمة للأذن الداخلية حيث تتسبب في تسرب اللمف المحيطي من القوقعة حتى الأذن الوسطى.

دواء ستوجيرون له دور كبير في علاج الدوار أو الدوخة أو الطنين الذي يحدث داخل الأذن بالإضافة إلى القيام بدور فعال في معالجة الاضطرابات الغذائية والقضاء على تقلص العضلات أثناء فترات الليل وغيرها من الاستعمالات.

دواعي استعمال ستوجيرون

أهم ما يوجد في نشرة اقراص ستوجيرون لعلاج الدوار دواعي استعمال علاج ستوجيرون حيث يقوم بعلاج الأعراض التي تصاحب اضطرابات التيهية ومن أهمها: الدوار الدوخة طنين الأذن الداخلية الغثيان المصاحب للقيء.

يعتبر العقار مهم للغاية حيث يعمل على الوقاية من مرض السفر والذي يؤدي إلى الشعور بالغثيان الحاد بالإضافة إلى الميل إلى القيء أثناء السفر أو ركوب أنواع من المواصلات ويعمل هذا العقار على مساعدة المرضى المصابين بالتقلصات الليلية بالعضلات أو التعرض إلى برود الأطراف.

يعالج هذا الدواء من يعاني من فقدان التركيز أو فقدان الذاكرة المؤقت ويتم استخدام هذا الدواء في علاج ما يحدث من اضطرابات غذائية مختلفة وصولًا إلى تقرحات الدوالي.

يعتبر علاج ستوجيرون له دور فعال في علاج الاضطرابات الدورانية المحيطية ومعالجة المصابين بظاهرة رينود وهو عبارة عن اضطرابات وعائية تشنجية وتسبب تلون أصابع اليدين والقدمين إلى جانب معالجة العرج المتقطع.

كيفية استعمال ستوجيرون والجرعة المطلوبة

تعتبر الجرعة المحددة لمريض الاضطراب الدوراني الدماغي وهي عبارة عن قرص واحد من العلاج ويؤخذ ثلاثة مرات كل يوم.

تعتبر الجرعة المطلوبة للمصابين بالاضطرابات الدورانية المحيطة حيث تعتبر الجرعة المحددة تتراوح بين 2 أو 3 أقراص من الدواء بصورة يومية.

تعتبر الجرعة المحددة لمصابين الاضطراب في التوازن حيث تصبح الجرعة قرص واحد من الدواء ثلاثة مرات يوميًا.

الجرعة المحددة للمصابين بمرض السفر للبالغين حيث تكون الجرعة عبارة عن قرص من الدواء قبل 30 دقيقة من السفر مع تكرار الجرعة كل 6 ساعات إذا كان السفر لفترات طويلة والجرعة المحددة للمصابين بمرض السفر للأطفال وتكون نصف الجرعة المحددة للأطفال.

يفضل أن يتم أخذ أقراص ستوجيرون قبل الوجبة بـ 30 دقيقة وينصح الأطباء بعدم تعدي الجرعة اليومية من العقار 225 مل ولا تزيد الجرعة إلا بعد استشارة الطبيب.

كيفية استعمال علاج ستوجيرون

يتسبب هذا العلاج في بعض الحالات الإصابة بمرض الباكنسوتية ويسبب لبعض الحالات الجانبية بعض الارتعاشات أو الاضطرابات الجلدية ويسبب أيضًا اضطراب خارج الهرمي.

من الممكن أن يتسبب استخدام ستوجيرون في حدوث خلل حاد أثناء الحركة لدى بعض الأشخاص ولكن يحدث هذا بصورة نادرة ومن النادر أن يتسبب هذا العلاج في مرض النقران الحزازني أو الحزاز المسطح.

وتظهر أعراضه الجانبية على هيئة تصلب حاد في العضلات واضطرابات في العظام أو النسيج الضام ويؤدي إلى الإصابة بالذئبة الجلدية الشديدة أو بعض الاضطرابات الهيكلية بالعضلات.

موانع استخدام علاج ستوجيرون

من خلال موقع المواطن نوضح موانع استعمال هذا العقار

يجب تناول العلاج بعد الوجبات حتى يحد من عملية التهيج المعدي.

يجب تجنب هذا العقار لدى كبار السن والحوامل ويجب الحذر منه إلا بعد استشارة الطبيب المعالج.

يجب تجنب استعماله للأشخاص التي تعاني من حساسية تجاه أي نوع من المكونات الداخلية في تركيب الدواء وأيضًا يمنع استعماله للأطفال أقل من خمسة سنوات.

يحذر تناول هذا العلاج في خلال تناول الخمور أو الكحوليات وتتجنب تناول هذا العلاج في خلال قيادة السيارة حيث أنه يتسبب في النعاس.

تفاعلات علاج ستوجيرون مع الادوية الأخرى

يجب تجنب تناول هذا العلاج مع الكحوليات أو مع مضادات الاكتئاب حيث أنه يمكن أن يتسبب في زيادة التأثيرات الأدوية المسكنة.

يجب أخذ الحيط من استخدام الأدوية الخاصة بعلاج مثبطات الجهاز العصبي المركزي حتى تتجنب حدوث تفاعل بينهما.

نصائح هامة للتخلص من الدوار والأعراض التيهية

يجب التغذية السليمة للمريض حيث إذا ضعفت التغذية يتسبب ذلك في الإصابة بالأنيميا أو الضعف بصورة عامة بسبب نقص كمية الأكسجين التي تصل إلى الدماغ وتتسبب في نقص حاد في التركيز.

يجب على المريض بالدوار والأعراض التيهية التحكم في الانفعالات حتى تتمكن من الحد من القلق والتوتر وبالتالي يساعد المخ على استعادة النشاط.

يجب على مريض الدوار وأعراض التيهية تجنب التدخين والمشروبات التي تشمل نسبة كبيرة من الكحول.

يجب الحرص وأخذ قسط كافي من الراحة والنوم حيث أنه يساعد الجسم على الارتخاء ويساعد الجسم على تحسين الهرمونات ومن أهمها: هرمون القلق والتوتر ويساعد المخ على استعادة نشاطه.

يجب على المريض الاهتمام بصورة كبيرة بكافة الوجبات الغذائية وبصورة خاصة وجبة الإفطار وتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة كبيرة من العناصر الغذائية والتي تتمثل في: الكالسيوم المعادن كافة الفيتامينات.

يجب على مريض الدوار القيام بشرب كميات هائلة من المياه طوال اليوم حيث تعمل على تنشيط الدورة الدموية للفرد.

الأثار الجانبية لعلاج ستوجيرون

ستوجيرون له العديد من الآثار الجانبية ويجب عليك أخذ الحذر منها عند استعماله وتتمثل في: فقد القوة، النعاس، زيادة الوزن، صداع في الرأس، الغثيان مرض الحزاز المسطح، اضطرابات في الجهاز الهضمي، ألم شرس وفي قيء وإعياء، أعراض خارج هرمية مثل الزلزال والدقة وتقييد الحركة المخدرات والتي تسببها الذئبة الحمامية الجهازية.

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