نصائح لقيادة آمنة أثناء الضباب

المواطن - متابعة

يعاني سائقو السيارات أحيانًا من الضباب، سواء في الصباح الباكر أو المساء، ولقيادة آمنة نصحت الهيئة الألمانية للفحص الفني بتجنب بعض سلوكيات القيادة الخاطئة مثل الضغط المفاجئ على دواسة الوقود أو الضغط على دواسة الفرامل بشكل كامل.

وقدمت الهيئة الألمانية عدة نصائح للسائقين أثناء القيادة للتعامل مع الضباب منها:

– إضاءة الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة حتى تجاوز منطقة الضباب.

– تخفيض السرعة بما يتناسب مع مستوى الرؤية.

– عدم غلق نوافذ السيارة لعدم تكوين شبورة مائية على السطح الداخلي للزجاج الأمامي.

– يجب تشغيل المساحات الأمامية بصورة متقطعة.

– زيادة مسافة الأمان بين السيارات وبعضها البعض، حتى يسمح بالقدرة على التوقف في حالة وجود أي طارئ.

– مناشدة قائدي السيارات الالتزام بالقواعد المرورية والالتزام بالحارة المرورية.

– الالتزام بالسرعة المكررة والتأكد من سلامة السيارة قبل الخروج بها لتفادي الحوادث المرورية.

كما يجب عند القيادة في الشبورة النظر إلى عداد السرعة من وقت لآخر؛ فإذا كان مجال الرؤية أقل من 50 مترًا، فينبغي حينئذ القيادة بسرعة لا تتجاوز 50 كم/ س، حتى وإن كان على الطرق السريعة.

شارك الخبر