نصائح للحفاظ على شاشة هاتف آيفون 12

المواطن - محمد داوود - جدة

وجه المختص التقني سليمان دخيل، عدة نصائح لمستخدمي هاتف آيفون 12 الجديد.

الحفاظ على شاشة هاتف آيفون 12

ودعا سليمان دخيل، إلى ضرورة استخدام كافة وسائل حماية الشاشة من الكسر، مبينًا لـ”المواطن”، أن صيانة شاشات الآيفون تعتبر أغلى تكلفة من أنواع أجهزة أخرى، لذا يجب وضع واقي الشاشة، بالإضافة إلى الحافظة الوقائية التي تغطي وتحمي الجهاز من الخلف، مما يجعل الجهاز أقل عرضة للكسور في الأطراف.

أنواع حماية اللاصقات

وقال “دخيل”، هناك العديد من أنواع حماية الشاشات، أغلبها مصنوع من الزجاج أو البلاستيك ولكل مادة خصائص ومميزات، فلاصقات شاشات الحماية البلاستيكية المصنوعة من مادة البولي يوريثان الحراري، وهي مادة بلاستيكية تتمتّع بخصائص المقاومة للخدش وللمياه والزيوت، بجانب تحمل الصدمات الخفيفة والمتوسطة، أما لاصقات شاشات حماية الموبايل الزجاجية، فهي تصنع من الزجاج المقسّى والذي يحمي من الخدوش والصدمات، ولكنه يظهر البصمات وآثار اللمس بوضوح، مما يعني تنظيف الشاشة دائمًا، وهناك أيضًا شاشات الحماية المستوية ذات الأبعاد (2.5D، 3D، 5D)، وهي مناسبة للهواتف القديمة والتي لا تتضمن أي انحناء في الشاشة.

مطابقة حجم الشاشة

وتابع “دخيل”، أنّه من الضروري التأكد من أن لاصقة الشاشة مطابقة لحجم شاشة الجوال، فالبعض للأسف قد يندفع نحو رخص السعر ولا يهتم بحجم اللاصقة الوقائية، وعلى الرغم من أن الفرق لا يتجاوز غالبًا 1 ميليمتر، إلا أنه قد يكون مزعجًا للمستخدم، كما يجب أن يحرص الفرد على تغيير اللاصقة بعد (٦) أشهر أو عام لضمان توفير أكبر قدر من الحماية.

ارتفاع تكلفة الصيانة

وأطلقت أجهزة آبل مؤخرًا سلسلة آيفون 12 على مستوى العالم، وكشفت الشركة عن تكاليف إصلاح الشاشة لإثنين من أجهزتها الأربعة الجديدة، والتي اعتبرها الكثيرون تكاليف باهظة الثمن.

كما أدرجت آبل تكاليف إصلاح الشاشة لجهاز آيفون 12 وآيفون 12 برو على موقعها الرسمي، إذ تبلغ تكلفة إصلاح الشاشة للجهازين 279 دولارًا أمريكيًا، ولم تحدد الشركة بعد تكاليف إصلاح الشاشة لجهاز آيفون 12 ميني وآيفون 12 برو ماكس، ولكن من المتوقع أن تظهر الأسعار في وقت قريب.

الشاشة بلا ضمان

وبحسب شركة آبل فإن ضمان الأجهزة لا تغطي تلف الشاشة، ولكن إذا اختار المستخدم حماية آبل للجهاز، فسيحصل على خصم على خدمة إصلاح الشاشة.

وبالمقارنة مع تكاليف إصلاح شاشة آيفون 11 التي بلغت 199 دولارًا أمريكيًا، فإن تكاليف إصلاح شاشة آيفون 12 تعتبر باهظة الثمن.

وقد حددت شركة آبل أيضًا تكاليف إصلاح شاشة آيفون إكس بمبلغ 279 دولارًا، بينما تم تحديد تكلفة إصلاح شاشة آيفون إكس ماكس بمبلغ 329 دولارًا أمريكيًا.

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