نقط دينتينوكس لعلاج الانتفاخ

البعض يصابون بآلام في المعدة ومن هذه الآلام الانتفاخ ونقط دينتينوكس لعلاج الانتفاخ يساعد على التخلص منها وعلاج أمراض المعدة الأخرى.

نقاط دينتينوكس

عندما يتناول الأشخاص الطعام بسرعة، أو يدخل الهواء إلى البلعوم، أو مضغ العلكة مما يسبب تكوين فقاعات في الهواء وتحتبس في الأمعاء ويكون من الصعب مرورها عبر فتحة الشرج إلى خارج الجسم، كل هذه الأسباب تسبب الإصابة بالانتفاخ والمغص المعوي ونقط دينتينوكس لعلاج الانتفاخ تقلل من هذه الانتفاخات والآلام المصاحبة لها.

يساعد نقاط دنتينوكس التخلص من تقلصات المعدة وذلك لأنه يحتوي على مادة السيميثيكون التي تساعد على التخلص من مغص المعدة لدى الأطفال فهو سريع المفعول.

تستخدم نقاط الدنتينوكس في الكثير من الأمور الخاصة والانتفاخات والتقلصات الخاصة بالأطفال، وبالأخص في السن الصغير وهذا لأنها أمانة على الأطفال جدًا ومسموح لهم استخدامه.

يستطيع الطفل الحصول عليه في حالة تعرضه لسوء في الهضم وهذا الأمر الذي يحدث للأطفال بشكل كثير، بسبب كونهم لم يتعودوا بعد على تناول وهضم الأطعمة الثقيلة، كما أن الطفل يستطيع الحصول عليه في حالة وجود لديه غازات كثيرة في المعدة، وهذا الأخر الذي يقابل الكثير من الأطفال ويعرض الأم للبكاء المتواصل دون معرفة السبب، تستطيع الأم بمجرد ملاحظة وجود غازات لدى الطفل إعطاء النقاط له وسوف يتخلص الطفل من غازات البطن والنوم بشكل جيد وصحي له.

كما أن هناك بعض الأطباء عند فحص القناة الهضمية يقوموا بإعطاء الطفل بعض النقاط منه وذلك لكي يتخلص من غازات البطن المتراكمة فيه، فعند قيام الطبيب بعمل أشعة فوق صوتية أو استخدام المنظار للكشف على الطفل يجب أن تكون المعدة لا تحتوي على الغازات، لذا يجب التخلص منها.

بعض الأوقات يقوم الطبيب بكتابة هذه النقاط أيضًا للجنين أثناء فترة الرضاعة له، وهذا بسبب كون الأطفال أثناء الرضاعة قد يحصلوا على هواء يدخل إلى المعدة ويتمون على شكل غازات معدة، هذا الأمر المزعج لهم، لذا قد يقوم الأطباء بكتابة النقاط لهم.

دواعي استعمال نقط دينتينوكس لعلاج الانتفاخ

يستخدم للأطفال والرضع حيث أنه يقوم بالتالي:

يساعد في علاج انتفاخ البطن وعسر الهضم.

يقلل من اضطرابات الجهاز الهضمي.

يساعد في علاج المغص المعوي.

يساعد على التخلص من تقلصات القولون.

التخلص من الغازات التي تصيب الرضع ابتلاع الهواء أثناء الرضاعة.

التخلص من الغازات الموجودة في بطن الطفل نتيجة تخمر اللبن في المعدة بعد الرضاعة.

كل تلك الحالات السابقة يمكن استخدام دواء دينتينوكس فيها، وذلك لكي تتخلصي من الغازات المتراكمة في المعدة للطفل.

جرعة نقط دينتينوكس

نقاط دينتينوكس ليست للأطفال فقط، بل يمكن للبالغين بالحصول على الدواء أيضًا، وذلك عند التعرض لانتفاخات البطن، ولمن بجرعات مختلفة.

بالنسبة للطفل الرضيع 25-200 ملي جرام ويتم أخذ الجرعة ثلاث مرات يوميا بعد الرضاعة.

للبالغين 100-400 مليجرام يوميا.

طريقة الاستعمال

يتم رج العبوة قبل الاستخدام، يتم أخذ جرعة واحدة بحجم5 مل ويتم تناولها بعد الأكل إما بالمحقنة أو بإضافتها إلى زجاجته.

يتم غسل المحقنة بالماء الدافئ وتجفيفها.

يتم أخذ 6 جرعات على الأكثر في اليوم.

الفعالية

دواء دينتينوكس كمثل أي دواء له فترة يتم فيها فعالياته ولمدة محددة، يمكنك التعرف على ذلك من خلال ما يأتي:

تبدأ فعاليته بعد 15-30 دقيقة.

مدة فعاليته 4-6 ساعات.

طريقة الحفظ

حفظ الدواء هو أمر يجب عليك معرفته حيد عند الشراء، وحتى لا تفقد المادة الفعالة قدرتها على العمل، أو يحصل المريض على الدواء لم يعد يصلح للأخذ.

يتم حفظ الدواء بعيدا عن متناول أيدي الأطفال.

يتم حفظه في مكان بارد.

يتم حفظه في درجة حرارة 15-25 درجة مئوية.

الآثار الجانبية

لابد من أن يصف الطبيب الدواء وتحديد الجرعة المناسبة لتجنب حدوث أي آثار جانبية قد تحدث مثل:

الشعور بالإسهال والتقيؤ.

الإصابة بدوار الرأس

ضيق في التنفس.

الحساسية واحمرار الجلد.

آلام في الصدر.

التهابات في الصدر، اللسان، والشفتين والحلق.

موانع الاستخدام

يمنع استخدام نقط دينتينوكس لعلاج الانتفاخ في الحالات الآتية

الأشخاص الذين يعانون من الحساسية المفرطة.

يمنع الأطفال الذين يعانون من الإسهال أو الانسداد المعوي.

يمنع استخدامه للحامل حتى لا يؤثر على الجنين ويسبب تشوهات خلقية خاصة في المرحلة الأولي من الحمل.

لا يستعمل للأم في فترة الرضاعة إلا باستشارة الطبيب.

عدد الجرعات

1-4 مرات يوميًا أو 6 على الأكثر إذا كان مستحلب، وإذا كانت أقراص يجب مضغها جيدًا.

كبار السن: التوحد مشكلة في أخذ الجرعة.

تفاعلات دواء نقط دينتينوكس: لا يوجد تفاعلات مع قائمة الأدوية.

من خلال موقع المواطن تعرفنا على نقاط دينتينوكس لعلاج الانتفاخ، وسنتعرف على الأسماء التجارية له.

الأسماء التجارية

فلاتيديل كبسولات.

سالينال كبسولات.

ديفلات كبسولات.

فلاتكون كبسولات ذات تركيز 40 مجم.

فلاتكون كبسولات ذات تركيز 60 مجم.

فازيم كبسولات

نسيان الجرعة

في حالة نسيان الجرعة يتم تفويتها وأخذ الجرعة التالية، ولا يجب الحصول على جرعة إضافية أو جرعتان مع بعض.

الحركة الدوائية

الدواء استعماله موضعي فكما دخل الجسم يخرج منه ولا يتم امتصاصه في الجسم ولا يؤثر على وظائف الجسم، حيث يدخل من الفم ويخرج مع البراز.

يعالج عسر الهضم والانتفاخات ومتلازمة الأمعاء التهيجية ويعالج الغازات.

سعر دواء نقط دينتينوكس

الدواء عبارة عن عبوات 100 مل وسعر العبوة 29 ريال سعودي.

وقد يختلف سعر الدواء بحسب المكان الذي سوف يتم الشراء منه.

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