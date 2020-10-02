نقل ترامب وزوجته ميلانيا إلى العزل الصحي بعد إصابتهما بفيروس كورونا

المواطن - متابعة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إصابته وزوجته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الرئيس الأمريكي يرفض دومًا وضع الكمامة وفي بداية الجائحة كان ضد إغلاق الاقتصاد وأكد أن البلاد خاضت حروبًا أشرس من كورونا ولم يتم تعطيل الحياة لكنه رضخ في النهاية للضغوط .

وأوضح الرئيس الأمريكي في تغريدة على حسابه اليوم أن التحاليل أثبتت إصابته هو وزوجته ميلانيا ترامب بالفيروس، مشيراً إلى أنهما سيبدآن عملية الحجر الصحي.

بدوره أعلن طبيب الرئيس الأميركي شون كونلي، أن صحة الرئيس الأمريكي لا تزال بخير، وأن الرئيس سيواصل أداء مهامه أثناء الحجر الصحي.

من جهة أخرى قالت طبيبة أمريكية في تصريحات نقلتها CNN إن ترامب ضمن الفئة عالية المخاطر بسبب تقدمه في السن كما أنه يعاني من زيادة الوزن.

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