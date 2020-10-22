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نقل وزيرة خارجية بلجيكا للعناية المركزة بعد إصابتها بكورونا

نقل وزيرة خارجية بلجيكا للعناية المركزة بعد إصابتها بكورونا

2020/10/22
الساعة 5:35 مساءً
- ‎فيالعالم, حصاد اليوم
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نقل وزيرة خارجية بلجيكا للعناية المركزة بعد إصابتها بكورونا
المواطن - متابعة

نُقلت وزيرة خارجية بلجيكا صوفي ويلمز إلى العناية المركزة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد “كوفيد 19″ قبل عدة أيام.

وقال متحدث باسم الحكومة إن الحالة الصحية لوزيرة الخارجية مستقرة دون أن يفصح عن معلومات إضافية.

وكانت صوفي ويلمز قد أعلنت السبت الماضي أن الاختبارات أثبتت إصابتها بفيروس كورونا.

وقالت حينها في تغريدة على تويتر: ” نتيجة اختبار كوفيد-19 الخاصة بي إيجابية، من المحتمل أن تكون العدوى جاءت من داخل دائرة أسرتي في ضوء الاحتياطات المتخذة خارج منزلي”.

يذكر أن عدد حالات كورونا في بلجيكا بلغت 253 ألفًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 10539 حالة.


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