نماذج مشرقة في التنمية الوطنية ندوة بجامعة حفر الباطن

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

أقامت جامعة حفر الباطن ندوة بعنوان “نماذج مشرقة في التنمية الوطنية”، برعاية رئيس الجامعة الدكتور محمد آل ناجي وعدد منسوبي الجامعة وقيادات الجهات الحكومية بالمحافظة بهدف غرس روح الوطنية لدى أبنائها من الطلاب والطالبات.

‏وتعددت موضوعات الندوة بذكر عدد من النماذج الوطنية قدمها الدكتور شلاش الضبعان عميد السنة التحضيرية والدكتورة مريم النجعي رئيسة وحدة السعادة بالجامعة، كما تناولت المبادرة المبادرات والتخصصات الجديدة في الجامعة، بالإضافة إلى تقديم ملف مصور متكامل عن كل ما قدمته الجامعة قام بعرضه عميد شؤون الطلاب الدكتور عبدالله العامري.

وبعد ذلك زار الحضور معرض “وطني هو المجد”، الذي يحكي مسيرة البناء والنماء للمملكة منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود- رحمه الله- وحتى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله-، وإنجازات جامعة حفر الباطن وجهودها في خدمة الوطن، ومشروعات رؤية المملكة 2030.

ومن جانبه، دشن رئيس جامعة حفر الباطن مبادرة #امش_90 والتي تنظمها الجامعة ممثلة بعمادة شؤون الطلاب وعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر ضمـن برامج وفعاليات احتفاء الجامعة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ90.

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