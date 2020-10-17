نهاية قمة مان سيتي ضد آرسنال بسقوط الجانرز بهدف

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة مان سيتي ضد آرسنال، اليوم السبت، في الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي موسم 2020/ 2021، بفوز مانشستر سيتي بهدف نظيف.

الشوط الأول من مباراة مان سيتي ضد آرسنال:

وبدأ الشوط الأول من مباراة السيتي وآرسنال بضغط هجومي من قبل السيتزنس الذي حاول إحراز الهدف الأول عبر هجمات اللاعب فيل فودين وزميله رحيم سترلينج.

وتمكن فريق مانشستر سيتي من إحراز الهدف الأول عبر اللاعب رحيم سترلينج بالدقيقة الثالثة والعشرين بطريقة جميلة.

ولم ينجح فريق آرسنال في استغلال أي فرصة خطيرة لإحراز هدف التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف.

أحداث الشوط الثاني:

وفي الشوط الثاني من مباراة السيتي وآرسنال، استمر الأداء القوي من مانشستر سيتي الذي سعى لإحراز الهدف الثاني ولكن دون جدوى في ظل عدم وجود تركيز في اللمسة النهائية.

وارتكب المدافع دافيد لويز مدافع آرسنال، خطأ قاتلًا في مباراة مان سيتي ضد آرسنال، كاد يكلف الجانرز الهدف الثاني لمصلحة مانشستر سيتي ولكن الكرة مرت بسلام على مرمى الحارس الألماني بيرند لينو.

ولم تتغير نتيجة المباراة، لينتهي اللقاء بفوز مانشستر سيتي بهدف دون رد.

وأصبح رصيد مانشستر سيتي سبع نقاط في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد آرسنال عند تسع نقاط في المركز الخامس.

جدير بالذكر أن ليفربول كان تعادل مع إيفرتون بنتيجة هدفين لكل فريق في ديربي الميرساسيد الذي أُقيم قبل مباراة مان سيتي ضد آرسنال.

شارك الخبر