نهاية مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد بثنائية لـ الجانرز

المواطن - محمد سمعه

انتهت منذ قليل مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي بفوز آرسنال بثنائية مقابل هدف.

الشوط الأول من مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من جانب فريق آرسنال الذي قاتل لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل أداء دفاعي جيد من لاعبي شيفيلد يونايتد.

ولم تتغير نتيجة الشوط الأول لينتهي بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أحداث الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني من مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد، نجح آرسنال في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بوكايو ساكا بالدقيقة الحادية والستين بطريقة جميلة.

وأضاف اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي الهدف الثاني للجانرز بالدقيقة الرابعة والستين، لتُشير النتيجة إلى تقدم فريق آرسنال بثنائية نظيفة.

وبعد الهدفين، تراجع أداء فريق آرسنال مما أعطى الفرصة لفريق شيفيلد يونايتد للبحث عن تسجيل الهدف الأول وتقليص الفارق.

وتمكن فريق شيفيلد بعد ذلك من إضافة الهدف الأول عبر ديفيد ماكغولدريك من تصويبة قوية بالدقيقة الرابعة والثمانين.

وقبل إقامة مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد، كان ليستر سيتي خسر بثلاثية نظيفة من فريق وست هام يونايتد، بينما فاز فريق ساوثهامبتون على نادي ويست بروميتش آلبيون بثنائية نظيفة، أما فريق ولفرهامبتون ففاز على نادي فولهام بهدف دون رد.

وكانت مباراة آرسنال ضد شيفيلد يونايتد أُقيمت على ملعب الإمارات معقل الجانرز بالعاصمة البريطانية لندن.

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