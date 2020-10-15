نهاية مباراة البرتغال ضد السويد بثلاثية لـ سيلساو أوروبا

المواطن - محمد سمعه

انتهت- منذ قليل- مباراة البرتغال ضد السويد في الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أمم أوروبا، بفوز المنتخب البرتغالي بثلاثية دون رد.

أحداث الشوط الأول من مباراة البرتغال ضد السويد:

وبدأ الشوط الأول من المباراة، بضغط هجومي من منتخب البرتغال، الذي نجح في إحراز الهدف الأول عبر اللاعب بيرناردو سيلفا بالدقيقة الحادية والعشرين من عمر الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بدقيقة تمكن المنتخب البرتغالي من إضافة الهدف الثاني عبر اللاعب دييغو جوتا.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتفوق المنتخب البرتغالي بنتيجة هدفين نظيفين.

الشوط الثاني من مباراة البرتغال ضد السويد:

وفي الشوط الثاني، من المباراة، أضاف المنتخب البرتغالي الهدف الثالث عبر اللاعب دييغو جوتا بالدقيقة الثانية والسبعين.

ولم يحدث أي جديد خلال المباراة لتنتهي المباراة بفوز منتخب البرتغال بثلاثية نظيفة.

وشهدت مباراة البرتغال ضد السويد، غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بسبب إصابته بـ فيروس كورونا المستجد.

وكانت المباراة أُقيمت على ملعب خوسيه ألفالادي في مدينة لشبونة البرتغالية.

وفي نفس اليوم، أُقيمت مباراة إيطاليا ضد هولندا، التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، أما المنتخب الفرنسي ففاز على المنتخب الكرواتي بنتيجة هدفين لهدف، أما المنتخب الدنماركي ففاز على المنتخب الإنجليزي في إنجلترا بهدف دون رد.

وستُقام الجولة الخامسة من مباريات دوري أمم أوروبا يوم 14 نوفمبر المقبل، حيث سيواجه المنتخب البرتغالي نظيره الفرنسي في البرتغال، أما المنتخب السويدي فسوف يواجه المنتخب الكرواتي.

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