نواف العابد: انتظروني في تحدٍّ جديد

المواطن - مروة نبيل

أعرب النجم نواف العابد عن سعادته بالانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نواف العابد يوجه رسالة للجماهير:

ونشر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبه الجديد وهو يوجه رسالة إلى الجماهير، بعد التوقيع مع الليوث لمدة 3 مواسم.

وقال نواف العابد في الفيديو: “اللهم لك الحمد والشكر، وقعت اليوم لمدة 3 سنوات مع نادي الشباب، الله يوفق في المرحلة الجديدة وتحد جديد، انتظروني إن شاء الله”.

وأعلن نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع نواف العابد قادمًا من صفوف الهلال، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له، وتمنت الإدارة برئاسة خالد البلطان التوفيق له مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

أبرز أرقام العابد مع الهلال:

ولم يلعب العابد بشكل مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسمين الماضيين، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة، ما دفع الإدارة للموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي.

وشارك صاحب الـ30 عامًا مع الهلال في 11 موسمًا متتاليًا بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2009/ 2010، بمعدل 118 مباراة، وساهم في تسجيل 43 هدفًا، وحقق معه العديد من الألقاب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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