نواف العابد شبابيًّا لـ3 مواسم

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي الشباب، قبل قليل، عن تعاقده رسميًّا مع نواف العابد لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي 2020/ 2021.

نواف العابد شبابيًّا:

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للترحيب بلاعبه الجديد، يضم أبرز لقطاته وأهدافه بقميص نادي الهلال، وتمنى له التوفيق.

ولفت إلى أن إدارة نادي الشباب برئاسة خالد البلطان وقعت عقدًا احترافيًّا مع اللاعب الدولي نواف العابد لمدة 3 سنوات، قادمًا من الهلال، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي أجري له، اليوم الأحد.

ومن جانبها، تمنت إدارة نادي الشباب التوفيق للاعب مع شيخ الأندية، وأن تكون مسيرته حافلة بالإنجازات مع الفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة المقبلة.

أبرز أرقام العابد مع الهلال:

ولم يلعب العابد بشكل مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسمين الماضيين، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة، ما دفع الإدارة للموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي.

وشارك صاحب الـ30 عامًا مع الهلال في 11 موسمًا متتاليًا بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2009/ 2010، بمعدل 118 مباراة، وساهم في تسجيل 43 هدفًا، وحقق معه العديد من الألقاب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

شارك الخبر