نواف العابد يُشارك في تدريبات الشباب

المواطن - مروة نبيل

شارك النجم نواف العابد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى بعد انضمامه إلى صفوفه قادمًا الهلال.

نواف العابد ينعش المران:

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبه الجديد نواف العابد أثناء وصوله مقر النادي ومشاركته في التدريبات الجماعية، تمهيدًا لتواجده في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشباب قد أعلن قبل يومين عن تعاقده رسميًّا مع نواف العابد قادمًا من صفوف الهلال، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له، وتمنت الإدارة برئاسة خالد البلطان التوفيق له مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الشباب يواصل استعداداته:

وعلى الصعيد الميداني، انطلقت تدريبات الشباب بقيادة المدرب بيدرو كايشينيا بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة، بعد ذلك طبق اللاعبون جملًا فنية منوعة، أبرزها الاستلام والتسليم السريع من لمسة واحدة.

وأجرى المدير الفني تقسيمة تكتيكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ والانتشار في الملعب والضغط على المنافس.

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