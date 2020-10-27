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نواف العابد يُشارك في تدريبات الشباب
للمرة الأولى بعد انضمامه رسميًّا

نواف العابد يُشارك في تدريبات الشباب

2020/10/27
الساعة 9:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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نواف العابد يُشارك في تدريبات الشباب جانب من المران بمشاركة العابد
المواطن - مروة نبيل
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1 نواف العابد ينعش المران:
1.1 الشباب يواصل استعداداته:

شارك النجم نواف العابد في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الجماعية، مساء اليوم الثلاثاء، للمرة الأولى بعد انضمامه إلى صفوفه قادمًا الهلال.

نواف العابد ينعش المران:

ونشر حساب نادي الشباب الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا للاعبه الجديد نواف العابد أثناء وصوله مقر النادي ومشاركته في التدريبات الجماعية، تمهيدًا لتواجده في المباريات خلال الفترة المقبلة.

وكان نادي الشباب قد أعلن قبل يومين عن تعاقده رسميًّا مع نواف العابد قادمًا من صفوف الهلال، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له، وتمنت الإدارة برئاسة خالد البلطان التوفيق له مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

 

نواف العابد
العابد

الشباب يواصل استعداداته:

وعلى الصعيد الميداني، انطلقت تدريبات الشباب بقيادة المدرب بيدرو كايشينيا بتمارين إحماء وتسخين ولياقة مكثفة، بعد ذلك طبق اللاعبون جملًا فنية منوعة، أبرزها الاستلام والتسليم السريع من لمسة واحدة.

وأجرى المدير الفني تقسيمة تكتيكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، شهدت تطبيق تدريبات بناء الهجمة، الاستحواذ والانتشار في الملعب والضغط على المنافس.

 

نواف العابد في الشباب
العابد في المران
نواف العابد
جانب من المران بمشاركة العابد

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