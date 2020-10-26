نواف العابد .. 16 بطولة بقميص الهلال

المواطن - مروة نبيل

تألق نواف العابد بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال وحصد العديد من البطولات، قبل أن ينتقل إلى صفوف الشباب رسميًّا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

نواف العابد في الشباب:

وأعلن نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، عن تعاقده رسميًّا مع نواف العابد قادمًا من صفوف الهلال، وذلك بعد أن اجتاز الفحص الطبي الذي خضع له، وتمنت الإدارة برئاسة خالد البلطان التوفيق له مع الفريق، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر نادي الشباب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، مقطع فيديو للاعبه الجديد وهو يوجه رسالة إلى الجماهير، بعد التوقيع مع الليوث لمدة 3 مواسم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

بطولات العابد مع الهلال:

وأشاد نادي الهلال عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بمسيرة نواف العابد مع الفريق الأول، مشيرًا إلى أنه نجح في التتويج بـ16 بطولة محلية وقارية بقميص الزعيم.

وفاز العابد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بلقب الدوري السعودي للمحترفين 5 مرات، ولقب كأس ولي العهد 6 مرات، وحصد بطولتي كأس الملك وكأس السوبر السعودي مرتين لكل منهما، بالإضافة إلى دوري أبطال آسيا.

أبرز أرقام العابد مع الهلال:

ولم يلعب العابد بشكل مستمر مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال منافسات الموسمين الماضيين، بسبب تعرضه لأكثر من إصابة؛ ما دفع الإدارة للموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي.

وشارك صاحب الـ30 عامًا مع الهلال في 11 موسمًا متتاليًا بالدوري السعودي للمحترفين منذ موسم 2009/ 2010، بمعدل 118 مباراة، وساهم في تسجيل 43 هدفًا، وحقق معه العديد من الألقاب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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