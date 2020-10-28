نوع إصابة سلمان الفرج يثير الشكوك

المواطن - محمد سمعه

كشف نادي الهلال- منذ قليل- عن نوع إصابة سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول، الذي تسبب في غيابه عن الحصة التدريبية اليوم الأربعاء لـ الأزرق، بعد التأهل لـ نهائي كأس الملك.

وذكر بيان الهلال أن الفرج تواجد في عيادة الفريق نظير تعرضه لكدمة في الكتف أثناء مباراة الهلال وأبها، التي انتهت بفوز الهلال بثنائية نظيفة في مسابقة كأس الملك.

وأضاف البيان أنه ستتضح إمكانية مشاركته في التدريبات يوم الخميس، مما أثار الشكوك حول مصيره في المشاركة.

إدارة الهلال تسعى لتجديد عقد سلمان الفرج:

وفي وقت سابق، واتخذت الإدارة الهلالية برئاسة فهد بن نافل قرارين مهمين، وذلك لضمان الحفاظ على استقرار الفريق الكروي الأول خلال الموسم الجديد 2020/ 2021، وأيضًا من أجل حصد لقب كأس الملك على حساب النصر بالفترة المقبلة.

والقرار الأول هو التجديد للثلاثي سلمان الفرج وعبدالله عطيف وياسر الشهراني حيث ستنتهي عقودهم في يونيو 2021، حيث تحدث الإعلامي سعود المشعل في هذا السياق قائلًا بأن إدارة الهلال نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي مع ياسر الشهراني وسلمان الفرج لتجديد عقديهما لمدة 3 سنوات، حيث سيكون الإعلان قريبًا.

الهلال يبحث عن ملعب:

والقرار الثاني هو تحرك إدارة الزعيم قبل خوض مباراة النصر والهلال، لإنشاء ملعب جديد للفريق الكروي الأول للزعيم بالفترة المقبلة.

وحول هذا الأمر، أكد الإعلامي سيف الرخيص أن إدارة الهلال انتهت من وضع كافة التفاصيل الخاصة بالملعب الجديد للفريق الهلالي، وذلك ردًّا على استئجار النصر لـ ملعب جامعة الملك سعود لمدة 10 سنوات، حيث كان توقيع العقد أول أمس الاثنين.

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