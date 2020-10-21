نيكوليتش يبعد جهاد الحسين عن قائمة الرائد

المواطن - مروة نبيل

أصبح السوري جهاد الحسين قريبًا من الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد، وذلك قبل أيام قليلة على نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

إبعاد جهاد الحسين

واقتربت إدارة الرائد من التخلص من جهاد الحسين قبل إغلاق فترة الانتقالات التي تنتهي يوم 25 أكتوبر، على أن يُكمل عقده المتبقي لنهاية الموسم ضمن الجهاز الفني المساعد لمدرب الفريق الأول، البلجيكي بيسنيك هاسي، وبالمميزات ذاتها التي ينالها بصفته لاعبًا.

وأضافت مصادر لـ”الرياضية”: “إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع أبلغت اللاعب جهاد بهذه الخطوة المتسارعة، بهدف تسجيل صانع الألعاب الصربي نيمانيا نيكوليتش قبل إغلاق فترة التسجيل”.

وتابعت: “إدارة نادي الرائد قطعت شوطًا كبيرًا في المفاوضات مع نيكوليتش، بهدف التعاقد معه ولمدة موسمين، ليكون اللاعب الأجنبي السابع في صفوف الفريق، وبديل الحسين في القائمة”.

الحسين يستعد بريقه

وكان نادي الرائد قد تعاقد مع الحسين صاحب الـ35 عامًا، في صفقة انتقال حر خلال فترة الانتقالات الصيفية 2019، بعد فسخ عقده بالتراضي مع نادي التعاون عقب لعبه 5 مواسم في صفوفه، ليُقدم أداءً رائعًا مع الفريق الريداوي.

واستعاد السوري جهاد الحسين بريقه مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الماضي، ما دفع الإدارة لتجديد عقده لموسم آخر.

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