نيمار يحقق رقمًا مميزًا مع البرازيل بـ تصفيات أمريكا الجنوبية

المواطن - محمد سمعه

نجح اللاعب نيمار دا سيلفا نجم باريس سان جيرمان الفرنسي ومنتخب البرازيل، في تحقيق رقمًا مميزًا له وذلك بعد أن سجل ثلاثية في شباك منتخب بيرو خلال لقاء الفريقين في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وتمكن منتخب السيليساو من الفوز على بيرو برباعية مقابل هدفين، في العاصمة البيروفية ليما، بعدما تقدم منتخب بيرو مرتين لكنه لم يستثمر تقدمه، ليحقق المنتخب المتوج بكأس العالم 5 مرات الفوز ولكن بصعوبة.

نيمار يتفوق على رونالدو ظاهرة منتخب البرازيل

وأصبح نيمار ثاني الهدافين في تاريخ منتخب السيليساو برصيد 64 هدفًا، متفوقًا على الظاهرة رونالدو الذي أحرز 62 هدفًا فقط، أما الهداف الأول فهو الأسطورة السمراء بيليه.

كذلك نجح نيمار في أن يُصبح أول لاعب في تاريخ منتخب زائر يُسجل ثلاثة أهداف “هاتريك” في أرض منتخب بيرو خلال تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لـ كأس العالم.

وكانت مباراة البرازيل وبيرو، شهدت تألقًا كبيرًا من النجم أندري كاريلو لاعب نادي الهلال الذي سجل الهدف الأول لـ منتخب بيرو عبر تصويبة قوية عجز الحارس إيفرتون حارس السيليساو عن صدها.

منافس السيلساو المقبل

ستُقام مباريات الجولة الثالثة في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2022 يوم 12 نوفمبر المقبل، حيث سيلعب منتخب السيليساو مع منتخب فنزويلا، بينما يواجه منتخب بيرو نظيره تشيلي في العاصمة التشيلية سانتياجو.

وكان منتخب البرازيل ودع كأس العالم 2018 الذي أُقيم في روسيا من دور الثمانية بعد الخسارة من منتخب بلجيكا بنتيجة 2-1.

شارك الخبر