هاشم سرور: 4 لاعبين بغيابهم غاب النصر

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم النصر والمنتخب السعودي السابق، هاشم سرور أن أداء العالمي ضد الفتح تأثر بغياب 4 لاعبين أساسيين، الأمر الذي تسبب في خسارته.

النصر تأثر بالغيابات

ونشر هاشم سرور عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا لرباعي الفريق الأول، المغربي عبدالرزاق حمدالله، سلطان الغنام والبرازيلي مايكون، بالإضافة إلى عبدالفتاح عسيري.

وعلق قائلًا: “أربعة بغيابهم غاب الفريق لأنهم الثقل ومركز القوة والعامل الرئيسي في انتصارات الفريق.. حمدالله وفتاح قوة الهجوم ومايكون والغنام مصدر الأمان لخط الدفاع، نراهم في القادم وعودة النصر والانتصارات بإذن الله”.

العالمي يبدأ الموسم بخسارة

وبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي مشواره في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالخسارة ضد الفتح بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره التعاون، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح العالمي لمصالحة جماهيره وتحقيق الفوز.

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