هانز فليك أفضل مدرب بـ دوري أبطال أوروبا 2020

المواطن - محمد سمعه

تُوج المدرب الألماني هانز فليك المدير الفني للفريق الكروي الأول بـ بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل مدرب في دوري أبطال أوروبا نسخة 2020، وذلك بعد أن قاد الفريق البافاري لتحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه في 23 أغسطس الماضي.

هانز فليك يقود البايرن لتحقيق اللقب السادس

واختار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم الخميس، فليك كأفضل مدير فني في دوري الأبطال النسخة السابقة حيث نجح البايرن في التتويج باللقب، بعد الفوز على باريس سان جيرمان الفرنسي في المباراة النهائية بهدف دون رد.

ليفاندوفسكي أفضل لاعب في أوروبا

وفي سياق آخر، تُوج اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم فريق بايرن ميونخ الألماني بجائزة أفضل لاعب في أوروبا موسم 2019/2020، وذلك بعد إجراء قرعة دوري أبطال أوروبا 2021 اليوم بمدينة نيون السويسرية.

وفاز ليفاندوفسكي بالجائزة بعد أن قاد بايرن ميونخ للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2019/2020 والسوبر الأوروبي يوم 24 سبتمبر الماضي على حساب فريق إشبيلية الإسباني.

وتمكن ليفاندوفسكي من الفوز بالجائزة متفوقًا على البلجيكي كيفن دي بروين لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي والألماني مانويل نوير حارس مرمى بايرن ميونخ الألماني. وأعرب روبرت ليفاندوفسكي عن سعادته بالتتويج بالجائزة مضيفًا أن السبب فيها هو مدربه هانز فليك وجميع زملائه في الفريق البافاري.

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