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هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار

2020/10/13
الساعة 12:13 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هبوط أسعار الذهب مع ارتفاع الدولار أسعار الذهب عالميًا
المواطن - متابعة

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الثلاثاء مع ارتفاع الدولار وفي ترقب صدور بيانات اقتصادية، ووسط متابعة مستجدات جائحة “كورونا”.

وعلى صعيد التداولات، تراجعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.4% إلى 1921.30 دولار للأوقية، في تمام الساعة 10:25 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة، فيما تراجع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% مسجلاً 1918.13 للأوقية.

وانخفض سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 1% عند 869.08 دولار للأوقية، بينما ارتفع سعر البلاديوم الفوري بنحو 0.3% إلى 2433.39 دولار للأوقية.

وهبطت العقود الآجلة للفضة تسليم ديسمبر بنحو 1.3% إلى 24.96 دولار للأوقية.

وارتفع مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات- بنحو 0.2% عند 93.238 نقطة.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في الولايات المتحدة عن سبتمبر في وقت لاحق اليوم وسط توقعات بأن يرتفع بنحو 0.2%.


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