‎الرئيسية
آخر الاخبار
هدف وأكاديمية مسك يتيحان 7 دورات عبر دروب-Nano
لموظفي القطاع الخاص والباحثين عن العمل

هدف وأكاديمية مسك يتيحان 7 دورات عبر دروب-Nano

2020/10/21
الساعة 6:01 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
9
0
طباعة
هدف وأكاديمية مسك يتيحان 7 دورات عبر دروب-Nano صندوق تنمية الموارد البشرية - هدف
المواطن - واس

دعا صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) وأكاديمية مسك؛ موظفي القطاع الخاص والباحثين عن عمل إلى انتهاز الفرصة بالتقديم على برنامج “دروب-Nano “.

ويتضمن البرنامج دورات تدريبية إلكترونية تتوافق مع احتياجات سوق العمل السعودي وتتواءم مع متطلبات وظائف المستقبل وتشمل: تحليل الأعمال، والتسويق الرقمي، وتحليل البيانات، والتحليلات التنبئية للأعمال، ولغة الآلة، وتطبيقات واجهة الويب، وتطوير الويب المتكامل، ويستمر التسجيل حتى 5 نوفمبر 2020، وتترواح مدد الدورات بين ثلاثة وأربعة أشهر.

أهداف برنامج دروب-Nano

ويهدف البرنامج “دروب-Nano”، إلى تطوير معارف ومهارات المتدربين في مجالات تخصصية مع منصة التدريب العالمية Udacity.
ويأتي البرنامج التدريبي، تفعيلاً للاتفاقية الموقعة بين “هدف” وأكاديمية مسك؛ التي تنص على المشاركة في دعم تنفيذ برنامج تدريب إلكتروني في عدة مجالات من خلال توفير رخص تدريبية تُمكن المستفيدين من الالتحاق بعدة برامج تدريبية نوعية، من خلال منصات التدريب العالمية التالية: Udacity بتوفير 1000 رخصة تدريبية، وLinkedIn learning بتوفير 200 ألف رخصة تدريبية .
ويمكن التسجيل من خلال المنصة الوطنية للتدريب الإلكتروني (دروب) على الرابط التالي (هنا).


ذات صلة :
  • أرقام كريم البركاوي تُطمئن جماهير الرائد
    •
  • الصحة تواصل حملتها على المنشآت للتأكد من الاحترازات
    •
  • التعاون الإسلامي: الإجراءات الاحترازية السعودية ضمنت صحة المعتمرين والزوار
    •
  • غبار متوقع غدًا على مكة المكرمة والمدينة المنورة
    •
    Subscribe
    نبّهني عن
    0 تعليقات
    Inline Feedbacks
    View all comments


    شارك الخبر
    "> المزيد من الاخبار المتعلقة :