الإثنين 26 أكتوبر 2020 | مرخصة من وزارة الإعلام

أمر ملكي : تتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عما لا يزيد عن مليون ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن