أما المنطقة الشرقية فيوجد بها 11 جهة تدريبية، وهي: المعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الخفجي، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول في الدمام، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، الأكاديمية الوطنية للطاقة.

كما يوجد في المنطقة المعهد الوطني لتقنية الفحص وضمان الجودة، وأكاديمية الحفر العربية السعودية، والمركز الوطني للتدريب الإنشائي، والأكاديمية الوطنية الرائدة، ومركز التدريب الوطني لإدارة المنشآت والضيافة، والأكاديمية الوطنية البحرية.

وتضم منطقة الباحة جهة تدريبية واحدة وهي، المعهد العالي للسياحة والضيافة، وفي جازان يوجد المعهد العالي للسياحة والضيافة، والمعهد السعودي التقني لخدمات الكهرباء، بينما يوجد في منطقة الحدود الشمالية المعهد السعودي التقني للتعدين.

وضمت منطقة القصيم معهد دواجن الوطنية للتقنية، والمعهد السعودي التقني للخطوط الحديدية، في حين حظيت مكة المكرمة بـ 4 جهات تدريبية، وهي المعهد العالي السعودي الياباني للسيارات، والمعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، والأكاديمية الوطنية للطيران، والمعهد العالي للتقنيات الورقية والصناعية.

وأكد الصندوق تحمله نسبة 75% من تكاليف التدريب، بما لا يتجاوز مبلغ 3 آلاف ريال شهرياً للموظف الواحد، كما يسهم الصندوق خلال مدة التدريب بنسبة 75% من راتب الموظف، بما لا يتجاوز ألف ريال شهرياً للموظف الواحد، بينما تتحمل الجهة الموظفة النسبة المتبقية من الراتب، وذلك وفق الضوابط المحددة.

ودعا “هدف” الشركات والمنشآت الراغبة في التدريب لدى المعاهد المشار إليها، إلى الاطلاع على موقع الصندوق الإلكتروني أو التواصل مع الجهات التدريبية (هنا الرابط).