هدنة هشة في ناغورنو كاراباخ لتبادل الجثث

المواطن - متابعة

قال وزير خارجية أذربيجان جيهون بايراموف، اليوم السبت: إن وقف إطلاق النار في الصراع بشأن إقليم ناغورنو كاراباخ سيستمر فقط خلال الفترة التي يستغرقها الصليب الأحمر في ترتيب تبادل الجثث.

وكانت أذربيجان وأرمينيا قد اتفقتا على وقف إطلاق النار لأغراض إنسانية، وذلك خلال محادثات في موسكو.

وخلال مؤتمر صحافي في باكو، قال وزير الخارجية: إن الوضع الراهن على الأرض في الجيب الجبلي لا يناسب بلاده، وتوقع أن تسيطر أذربيجان على المزيد من الأراضي بمرور الوقت.

يأتي ذلك فيما اتهمت وزارة الخارجية في إقليم ناغورنو كاراباخ، أذربيجان، السبت، بأنها اتخذت من محادثات وقف إطلاق النار ستارًا للتجهيز لعمل عسكري، وذلك في الوقت الذي تبادلت فيه كل الأطراف الاتهامات بانتهاك الهدنة التي توسطت فيها روسيا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: إن السبيل الوحيد لتحقيق سلام حقيقي هو اعتراف المجتمع الدولي بالإقليم جمهورية مستقلة.

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