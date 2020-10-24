هذه أضرار تأخير تغيير زيت السيارة

المواطن - متابعة
أكد خبراء ضرورة تغيير الزيت بشكل مستمر في السيارة؛ لضمان عدم وجود مشكلات تضعف أداء المركبة، حيث يحدث ثقل في حركة الأجزاء الداخلية للمحرك بسبب تراكم الشوائب فيها الأمر الذي يؤدي إلى التقليل من كفاءة عمل الأجزاء الداخلية للمحرك.
ومن أضرار تأخير الزيت أن تحدث عملية تهريب الزيت إلى خارج المحرك وهذا يؤدي إلى قلة وجوده وتعرض المحرك للكسر؛ لأن سرعة حركة الأجزاء الداخلية للمحرك مع وجود عامل الحرارة قد تؤدي إلى إحداث كسور في بعض أجزاء المحرك، وتلفه بشكل كامل.
كما يتم صناعة زيوت المحرك ضمن مواصفات خاصة تحتاجها السيارة، ومن أضرار تأخير تغيير زيت السيارة فقدان هذه الخصائص الفعالة التي تحتاجها السيارة، وهذا يؤثر بشكل سلبي على مهام الزيت.
سلام عليكم
لكل شخص وجه نظر والكل يراى انه على صواب المهم
كم كيلو يتغير الزيت ماهو كل سياره مثل الثانيه فيه سياره مشت 3000كيلو لاكن بنفس المدينه مامسكت خطوط ومشي زايد يكون زيتها لسى يمشيك لين5000عادي
اما السياره الي مع كداد تقص3000وهو قده انتهى الزيت من المسافات الطويله كلن على حسب استخدامه يعرف صون سيارته ولا يدقها كعابي مع القوايل بعدين يعرف انحرق ولا باقيله ام زيت
هل هذا صحيح
ان تغيرك للزيت بصفة مستمرة كل 3000 الالاف كيلو متر يجنبك اعطال المكينة للحفظ على سلامة سيارتك استخدم زيت كسترول
فعلا كلام سليم تغير زيت السيارة بصفة مستمرة يحافظ على المكينة من الاعطال الناتجة عن الاحتكاك بسبب قلت لزوجة الزيت في المكينة وهذا مما يسبب صرف البنزين بشكل ملاحظ وصعود رائحة كريهة
علي كم تغيير الزيت كم كيلو ناس تقول الف وناس تقول خمس الاف انا اغير فوق عشر الاف
شف المشكله الأساسية بصفتي ميكانيكي توضيب السيارات تكمن ان الزيت اذا طول يبدء يثقل ويصعب على طرمبة الزيت رفعه إلى التكايات والبلوف والاجزاء العلوية من المحرك وايضا يصير تحرك الزيت داخل ثقوب تنقل الزيت صعب جدا وهنا خطر انسداد احد هذه الثقوب قد يسبب مشاكل عديدة للمحرك وهذا الجزء ما ينتبهله حتى الميكانيكي إنه إذا وظب المكينة لازم يشيك ويغسل هذي الثقوب بالبنزين غسل جيد والفلتر ظروري تغييره مع تغيير الزيت
صحيح حصلت معي وتسبب بتوظيب المكينه ..
شركة مازدا يقولون زيت ناقل الحركه القير لايتم تغيير زيته بتاتا ههههههه
هذولي مجانين كل الوكالات تغير زيت القير ويقولولك عليه بعد
صارلي سنه ماغيرة الزيت نصابين اهم شي لاينقص الزيت كل سياراتي الحديثه والقديمه ماغير زيتها الا اذا صار اسود بعد كم سنه وهذي هي عايشه وزي الفل
اتمنى لو ان الوكيل لكل سياره هو من يوضح كل مايتعلق بالسياره ولا يترك كل واحد يعلق ويضيع العميل بين المعلقين
مرحبا يا شباب كل سياره معها دفتر كتالوج موضح فيه كل شي من الاف إلى الياء لا تراعي قول ويقولون وعن ومن ..الزيوت ثلاثه انواع شل سوبر .وسوبر جتي فوكس. وزيت تويوتا وغيره لا تدور ولا تستعمل اي نوع آخر مهما كانت ماركته أو سعره أو جودته وتغيير الزيت كل ٣٠٠٠ أو ٣٥٠٠كم مره مع السيفون ومره بدون ..مع احترامي لوجهة نظر الآخرين