هذه الأجهزة لن يعمل عليها واتساب!

المواطن - متابعة

في كل عام يجري تطبيق واتساب تحديثات مهمة لمواصلة تلبية احتياجات مستخدميه، ولكن هناك بعض الهواتف الذكية غير متوافقة مع الإصدارات الجديدة من هذه التطبيقات، وبعضها يتوقف عن العمل بشكل دائم.

ومن المفترض أن هناك قائمة من الهواتف الذكية التي تعمل بنظامي التشغيل iOS و Android وسيتوقف تطبيق المراسلة الفورية الشهير WhatsApp عن العمل بها في أوائل عام 2021.

وتجدر الإشارة إلى أن تطبيق واتساب سيستمر في العمل على بعض الأجهزة التي تعمل بنظام التشغيل Android، بدءًا من الإصدار 4.0.3 أو أحدث، وعلى أجهزة iPhone التي تعمل بنظام iOS 9 أو أحدث.

وسيتوقف دعم واتساب WhatsApp بشكل دائم على الهواتف التي تعمل بنظام التشغيل Android OS ، وهي: Samsung Galaxy S2 و Motorola Droid Razr و LG Optimus Black و HTC Desire.

بينما سيتوقف WhatsApp نهائيًا عن أربعة إصدارات من iPhone ، وهي iPhone 4s و iPhone 5 و iPhone 5 و iPhone 5c ، بالإضافة إلى iPhone 5s.

لذلك إذا كنت من مستخدمي هاتف Android ، فيمكنك العثور على نظام التشغيل الخاص بك ، يمكنك الانتقال إلى “الإعدادات”، ثم “حول الهاتف”، ثم إلى “معلومات برنامج النظام”.

بالنسبة إلى هواتف iPhone، إذا كنت تريد معرفة نظام التشغيل الذي يستخدمه جهاز iPhone الخاص بك، فانتقل إلى “الإعدادات” ثم “عام” ثم “تحديث البرنامج” وسيتم عرض الإصدار الحالي.

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