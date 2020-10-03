هكذا يبدو جناح إقامة ترامب للعلاج من كورونا

المواطن - متابعة

يخضع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للعلاج بعد إصابته بفيروس كورونا في مركز والتر ريد الطبي بولاية ماريلاند، حيث يتولى رعايته نحو 7 آلاف موظف بما فيهم عدد من كبار الأطباء في الولايات المتحدة.

وسيتم علاج ترامب في الجناح الرئاسي بالمستشفى، والذي يعتبر أحد أفخم مبانيها البالغ عددها 88 مبنى، ويعرف باسم جناح 71، كما أنه أحد الأماكن المخصصة للمرضى من رفيعي المستوى وضباط الجيش وأعضاء الحكومة.

وقال كوني ماريانو، الذي يعمل في المركز الطبي وكان طبيبًا للرئيسين السابقين جورج بوش و بيل كلينتون: إن الجناح مجهز خصيصًا بأجهزة الحماية ومعدات الاتصالات المستخدمة لدعم الرئيس.

وقال البيت الأبيض: إن ترامب سيعمل من الجناح الرئاسي خلال إقامته لبضعة أيام.

ويمتلك مركز والتر ريد الطبي معهدًا للأبحاث يعمل فيه العملاء على تطوير لقاحات وعلاجات للأمراض المعدية مثل فيروس كورونا في منشأة حديثة.

ووصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى مستشفى “والتر ريد” الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بمرض كوفيد-19، حيث سيتلقى العلاج المكوّن من مجموعة أدوية وفيتامينات.

وقبل مغادرته البيت الأبيض ظهر ترامب في مقطع فيديو مقتضب عبر فيه عن شكره وامتنانه للمساندة والدعم الذي تلقاه من الشعب الأمريكي وقادة دول العالم.

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