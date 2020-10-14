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هكذا يعمل الحبر المتغير بصريًا في الـ5 ريالات المصنوعة من البوليمر

هكذا يعمل الحبر المتغير بصريًا في الـ5 ريالات المصنوعة من البوليمر

2020/10/14
الساعة 7:21 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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هكذا يعمل الحبر المتغير بصريًا في الـ5 ريالات المصنوعة من البوليمر
المواطن - الرياض
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1 تصميم الخمسة ريالات من البوليمر
2 علامات الأمان في الخمسة ريالات

أعادت مؤسسة النقد العربي السعودي التذكير بعلامات الأمان في فئة الخمسة ريالات الجديدة المصنوعة من البوليمر.
وقالت المؤسسة إن من بين هذه العلامات الحبر المتغير بصريًا وهي عبارة عن شكل زخرفي بداخله الرقم 5 وهو يظهر بلونين مختلفين عند تحريك الورقة بشكل أفقي حيث يتغير اللون من البنفسجي إلى الأخضر.

تصميم الخمسة ريالات من البوليمر

وأوضحت مؤسسة النقد، أنه روعي في تصميم وألوان فئة الخمسة ريالات من مادة البوليمرات لتكون مماثلة لتصميم وألوان الفئة الورقية نفسها المتداولة حاليًا المصنوعة من القطن، مع مراعاة اختلاف تقنيات الصناعة والمواصفات الفنية، والعلامات الأمنية الخاصة بهذه الفئة، مبينة أنه سيتم طرح الكميات الأولية للفئة الجديدة للتداول اعتبارًا من يوم الاثنين 1442/02/18هـ الموافق 5/10/2020م، وذلك جنبًا إلى جنب مع فئة خمسة الريالات المتداولة حاليًا، وباقي فئات الإصدار السادس من الأوراق النقدية المتداولة، بصفتها عملة رسمية قانونية.

علامات الأمان في الخمسة ريالات

وأفادت النقد أن علامات الأمان تشمل ما يلي:

  1. خيط الأمان.
  2. الطباعة البارزة.
  3. النافذة الشفافة.
  4. الأشكال الفوسفورية.
  5. الحبر المتغير بصريًا.
  6. العلامة الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

 


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