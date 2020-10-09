هلال الشرقية لـ”المواطن”: افتتاح إسعاف جامعة حفر الباطن قريبًا

المواطن - فواز الأسلمي - حفر الباطن

طالب عدد من أهالي حفر الباطن بزيادة عدد المراكز الإسعافية في المحافظة؛ نظرًا للكثافة السكانية والتطور الذي تشهده المحافظة، خصوصًا أن بعض المراكز التابعة لا يوجد بها مركز إسعاف والاعتماد على المركزين المتواجداين وسط المدينة، كما تعجب الأهالي من أن يتم الاكتفاء بمركزين فقط رغم أن عدد السكان يزيد على 800 ألف نسمة.

كثافة سكانية:

من جانبه، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية، فهد بن عثمان الغامدي، في تصريح لـ”المواطن” أن الهيئة عند إقامة المراكز الإسعافية تأخذ في الاعتبار الدائرة القطرية للكثافة السكانية التي من أجلها يتم استحداث مراكز الإسعاف، بالإضافة إلى أنه يتم الأخذ بإحصائيات البلاغات الإسعافية التي يتم مباشرتها في الموقع لتكون الخدمة الطبية الإسعافية أقرب لمواقع الحوادث بحيث يتم مباشرة البلاغات بأسرع وقت ممكن.

وأضاف الغامدي أن قرب المركزين الإسعافيين في محافظة حفر الباطن من بعضهما ليس له تأثير واضح على أداء الخدمة الإسعافية في المحافظة، والخدمة الطبية الإسعافية بالمحافظة تسير على أكمل وجه بجهود العاملين فيها، وافتتاح المراكز الإسعافية الجديدة يخضع لعدة اعتبارات ودراسات تضعها الهيئة عند الحاجة لافتتاح المراكز الإسعافية. ‬

‫ تشغيل إسعاف جامعة حفر الباطن قريبًا:

وقال الغامدي: إنه بخصوص مركز إسعاف الهلال الأحمر في جامعة حفر الباطن فسيتم تشغيله عند استكمال الإجراءات وبعد صدور التوجيه من صاحب الصلاحية في الهيئة.

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