هلال بارق يدشن برنامج تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية

المواطن - أحمد الشهري - بارق

دشن فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة بارق وبحضور المحافظ مفرح بن زايد البناوي برنامج الأمير تركي بن طلال التوعوي للإسعافات الأولية تحت شعار “كن مسعفًا” كبداية لسلسلة من البرامج التوعوية في محافظات ومراكز المنطقة.

فكرة برنامج الأمير تركي بن طلال

ويعتمد البرنامج كمبادرة في جانب الوعي الصحي لجميع فئات المجتمع ونشر أساسيات الإسعافات الأولية لمحتاجيها قبل وصول الفرق الإسعافية.

إشراك المواطنين في تقديم الخدمة الإسعافية

وبين مدير عام فرع الهلال الأحمر بمنطقة عسير محمد بن عبدالله الشهري أن البرنامج يعد مبادرة تهدف إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال إشراك المواطنين والمواطنات في تقديم الخدمة الإسعافية قبل وصول الفرق الإسعافية، بالإضافة إلى تثقيف المجتمع بكيفية التعامل في حال حدوث كوارث.

وأشار إلى أن من أهداف البرنامج تأهيل مسعف في كل بيت وتحفيز المجتمع للحصول على دورات متقدمة في المجال الإسعافي.

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