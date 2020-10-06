هل البرتقال يرفع السكر

البرتقال أحد الفواكه الشعبية المعروفة التي تتواجد بكثرة في البيوت وقد يتساءل البعض عن هل البرتقال يرفع السكر ومدى تأثيره على مرضى السكر عند إضافته إلى النظام الغذائي الخاص بالمريض.

البرتقال

يعتبر البرتقال من الفواكه الرائعة التي تحتوي على معدل عالي من الفيتامينات والمعادن كما أنه من الفواكه التي تحتوي على معدل عالي من السعرات الحرارية ومن الجدير بالذكر أن أشجار البرتقال يتم زراعتها بكثرة في جميع أنحاء العالم فهي تعتبر من الفواكه التي تحظى بشعبية كبيرة في جميع البيوت.

ويتميز البرتقال بالعديد من الفوائد الهامة نظرًا لأنه يحتوي على أكثر من 170 فيتوكيميكال بالإضافة إلى أكثر من 60 فلافونيد بالإضافة إلى العديد من مضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات كما أنه يعد من الفواكه التي تساعد في التخلص من الأمراض التي يعاني منها الإنسان بشكل عام.

ولكن يتساءل الكثير من الأشخاص عن مدى تأثير البرتقال على مرضى السكر وهل هو مضر أو نافع لمرضى السكر.

ولذلك سنوضح لكم من خلال هذا المقال على موقع المواطن هل البرتقال يرفع السكر في الدم أم لا ؟ بالإضافة إلى أهم المعلومات عن فوائد البرتقال بشكل عام وذلك في السطور القادمة.

هل البرتقال يرفع السكر

يوجد الكثير من الفوائد التي يملكها البرتقال في تنظيم معدلات السكر في الدم ولذلك قد يصف الأطباء للمرضى تناول البرتقال ضمن النظام الغذائي للمريض وذلك لأن البرتقال بالرغم من أنه يحتوي على معدلات سكر إلا أنه لا يؤثر على معدلات السكر بالدم في جسم المريض وذلك لأنه يحتوي على الألياف الهامة.

وتعتبر الألياف من أهم الأشياء التي تساهم في إبطاء معدل هضم السكريات الذي يتواجد في الطعام الذي يتناوله المريض مما يساهم في بقاء السكر بمعدله الطبيعي وتقلل من ارتفاع السكر.

ودليل هذا الأمر أن المؤشر الجلاسيمي للبرتقال يعتبر منخفض حيث يكون حوالي 40 مما يدل على ضعف احتمالات زيادة سكر الدم عندما تناول البرتقال ضمن النظام الغذائي للمريض.

والمؤشر الجلاسيمي هو يشبه الجهاز الذي يمكن أن يقيس معدل الأثر المتوقع على مستوى السكر الذي ينتج من تناول الأطعمة المختلفة التي تحتوي على معدلات عالية من الكربوهيدرات.

فوائد البرتقال لمرضى السكر

هناك العديد من الفوائد التي يملكها البرتقال بالنسبة لمرضى السكر فكل واحدة من البرتقال تحتوي على حوالي 62 سعر حراري بالإضافة إلى 1 جرام من البروتين وواحد جرام من الدهون وحوالي 0.16 جرام من الألياف الطبيعية إضافة إلى 12 جرام من السكر ونسبة عالية جدًا من فيتامين سي.

ومن أهم الفوائد التي يملكها البرتقال هي ما يلي:

مصدر عالي للبوتاسيوم والكالسيوم

البرتقال يحتوي على معدل عالي من البوتاسيوم بالإضافة إلى معدل عالي من الكالسيوم مما يساعد على خفض معدلات ارتفاع ضغط الدم كما أنه يقلل من مشاكل القلب بالإضافة إلى أن الكالسيوم يساعد في تقوية صحة العظام ويقلل من حصى الكلى ويساعد في تغذية الجسم بشكل عام.

مصدر للألياف

البرتقال من المصادر الجيدة التي تحتوي على الكثير من الألياف مما يساعد مرضى السكر ويقلل من ارتفاع معدلات السكر في الدم ويساعد في تنظيم حركة الهضم لدى المريض ويساعد في تقليل معدلات الكوليسترول في الدم مما يقلل من تصلب الشرايين.

إضافة إلى هذا الأمر فإن البرتقال يحتوي على العناصر الطبيعية التي تساهم في حماية القولون من الإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة كالسرطان.

مصدر للكربوهيدرات

يعتبر البرتقال من الفواكه الطبيعية الجيدة التي تحتوي على معدل جيد من الكربوهيدرات التي يحتاج لها مريض السكر بنسب محددة ضمن النظام الغذائي الخاص بالمريض ولكن يجب استشارة الطبيب حول الكمية المناسبة من الكربوهيدرات التي يحتاجها مريض السكر قبل تناولها.

فوائد البرتقال بشكل عام

البرتقال من الفواكه الحمضية الرائعة التي تحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة بالإضافة إلى الألياف الطبيعية لذلك فهو يحتوي على العديد من الفوائد الهامة ومنها ما يلي:

يساعد البرتقال على تنظيم معدل الكوليسترول في الدم لأنه يحتوي على الألياف الطبيعية مما يساعد في تقليل مستويات الكوليسترول في الدم.

يساعد البرتقال في تقوية القلب نظرًا لأنه يحتوي على مادة البوتاسيوم مما يساعد على تنظيم معدلات السوائل التي تتواجد في الجسم بالإضافة إلى ذلك فهو يساهم في تنظيم ضربات القلب.

يوجد في البرتقال بعض الفيتامينات الهامة ومن بينها فيتامين أ الذي يساهم في تحسين معدل النظر كما أنه يساعد على امتصاص معدل الضوء بالإضافة إلى الحفاظ على صحة الأغشية التي تحيط بالعين ويساعد في الوقاية من الإصابة بحالة العمى الليلي.

يساعد البرتقال على تنظيم حركة الأمعاء والتخلص من حالات الإمساك أو الاضطرابات التي يمكن أن تنتج عنها.

يساعد البرتقال على زيادة مناعة الجسم في مكافحة العديد من الأمراض مثل نزلات البرد وأنفلونزا وغيرها كما أنه يساعد في الوقاية من أمراض الكلى.

يساعد البرتقال أيضًا في تقوية الجلد وحمايته من التلف ويساهم أيضًا في حماية الطفل من الإصابة يسرطان الدم ويحمي أيضًا من الإصابة بالجلطات الدماغية خصوصًا عند النساء.

طريقة تناول البرتقال

أفضل طريقة لتناول البرتقال خصوصًا لمرضى السكر هو تناوله في صورته الطبيعية دون أي إضافات أو تناوله معصور ولكن دون إضافة أي سكريات أخرى إضافية حتى لا تؤثر على معدل السكر في الدم أو تضر بصحة الجسم بشكل عام.

يجب الحذر أيضًا من تناول عصير البرتقال المصنع بالنسبة لمرضى السكر لأنه لن يفيد الجسم مطلقًا بل يتسبب في ضرر كبير نظرًا لاحتوائه على الكثير من المواد الحافظة الضارة بصحة الجسم.

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