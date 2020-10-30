هل الجيوب الانفيه تسبب دوخه

الكثير من الأشخاص يسألون هل الجيوب الانفيه تسبب دوخه وذلك الجيوب الأنفية عندما تصيب الشخص فهي تؤثر عليه بشكل كبير وتجعله لا يستطيع القيام بالأعمال بأريحية وهدوء.

الجيوب الأنفية

تعرف الجيوب الأنفية بأنها عبارة عن تجاويف صغيرة الحجم توجد داخل عظام الجمجمة ويوجد بها الكثير من الهواء وبسبب انتشارها عند الكثير من الأشخاص أصبحوا يسألون عن هل الجيوب الانفيه تسبب دوخه، وموقع المواطن سوف يقدم الكثير من الأشياء حول هذا الموضوع.

تعد الجمجمة التي تتواجد داخل الخد هي أكبر الجمجمتين حيث أن حجمها يصل إلى 2.5 والجمجمة الأخرى أصغر بكثير منها.

تم توزيع الجيوب الأنفية كما يلي في البداية هي الجيوب الخدية والتي تعرف بالجيوب الأكبر وتوجد في العظام الخاصة بالخدين.

والنوع الثاني هي الجيوب الجبهية حيث تتميز هذه الجيوب بأنها تقع في الجزء الأسفل الأوسط الخاص بالجبهة.

والنوع الثالث هو الجيوب الغربالية وهي التي تتواجد بين العينين.

والنوع الآخر هو الجيوب الوتدية وهي التي توجد في العظم خلف الأذن حيث تتميز هذه الجيوب بأنها مغطاة بغشاء مخاطي يتميز بأنه رقيق وذات لون وردي.

في الطبيعي تكون هذه الجيوب فارغة ولكن يوجد بها طبقة رقيقة للغاية من المخاط حيث أن وظيفة هذه الجيوب لا أحد يعلمها.

البعض يقول بأن هذه الجيوب تعمل بشكل قوي على ترطيب الهواء الذي يقوم الشخص بتنفسه.

البعض الآخر يقول بأنها تقوم بتقوية صوت الإنسان.

أنواع التهاب الجيوب الأنفية

عند الإجابة على سؤال هل الجيوب الانفيه تسبب دوخه يجب معرفة أنواع الالتهابات الخاصة بالجيوب الأنفية وذلك لأن هذه الأنواع متعددة للغاية ومنها ما يلي:

يحدث الالتهاب في الجيوب الأنفية في الغشاء المخاطي المبطن الخاص بها والذي يكون هناك العديد من الأسباب التي تؤدي إلى حدوثه وأنواعها هي.

التهاب الجيوب الأنفية الحاد ويعتبر هذا النوع من التهاب الجيوب الأنفية من أصعب الأنواع على الأطلاق

يستغرق هذا النوع عند أصابته للمريض حوالي أربعة أسابيع أقل شيء وتظهر الأعراض الخاصة به بشكل مفاجئ حيث أنها تشبه أعراض البرد بشكل كبير.

والنوع الثاني هو التهاب الجيوب الأنفية ما دون الحاد وهذا النوع من الالتهاب يكون صعب ولكنه ليس بنفس صعوبة الالتهاب الحاد.

يستغرق الالتهاب ما دون الحاد فترة من أربعة إلى اثنا عشر أسبوع.

والنوع الثالث هو التهاب الجيوب الأنفية المزمن ويكون مدته أكثر من اثنا عشر شهر وهذه مده طويلة للغاية بالنسبة لأي مرض.

قد يستمر وجود التهاب الجيوب الأنفية المزمن خوالي شهور أو يصل في بعض الأحيان إلى سنة.

النوع الأخير هو التهاب الجيوب الأنفية المتكرر والذي يؤدي إلى اصابة المريض به لعدد كبير من المرات في السنة وليس لمرة واحدة فقط.

أعراض التهاب الجيوب الأنفيّة

للإجابة على سؤال هل الجيوب الانفية تسبب دوخة يجب معرفة الأعراض الخاصة بالتهاب الجيوب الأنفية والتي إذا ظهرت على الشخص تعني أنه مصاب بالتهابات وهذه الأعراض هي:

توجد الكثير من الأعراض الخاصة بالالتهابات ولكن لا يشترط أن تجتمع كل هذه الأعراض مرة واحدة مع بعضها البعض عند الشخص.

يوجد تشابه كبير وواضح في الأغراض والأنواع المختلفة من الجيوب الأنفية ولكن تختلف هذه الأعراض في حالة الالتهاب المزمن.

أنتاج الأنف لمادة كثيفة تكون ذات لون أخضر أو أصفر، كنا أنها قد يتم الشعور بها في مؤخرة الحلق.

كما أنه قد يحدث هناك انسداد في الأنف وعدم القدرة على التنفس إلا بصعوبة للغاية والشعور باحتقان قوي في الزور والأنف.

كذلك من أهم هذه الأعراض هو الشعور بالألم كذلك الانتفاخ القوي حول العينين وكذلك الخدين والأنف أو الجبهة.

انخفاض في حاسة الشم

يعد الانخفاض في حاسة الم من أهم الأعراض التي إذا ظهرت على الشخص دلت على وجود التهاب في الجيوب الأنفية الخاصة به ويجب معرفته عند البحث عن هل الجيوب الانفية تسبب دوخة وذلك كما يلي:

يعتبر فقدان المريض لحاسة الشم وعدم قدرته على تذوق الأطعمة التي يتناولها ولا يعرف إذا كانت مالحة أو لا وغيرها من الأشياء الأخرى من أصعب الأشياء التي يسببها التهاب الجيوب الأنفية.

كما أنه لا يستطيع أي يشم اي شيء يكون قريب منه وهذه الأشياء تؤثر بشكل كبير على نفسية الشخص.

دواعي مراجعة الطّبيب

هناك بعض الحالات التي يستدعى بها القيام بمراجعة طبيب مختص حتى لا تؤثر على صحة المريض بشكل سلبي ومنها:

تعتبر حالات التهاب الجيوب الانفية الحادة من الحالات التي قد لا تحتاج إلى مشاهدة الطبيب.

يجب أن يتم مراجعة الطبيب إذا ظهرت أي حالة من هذه الحالات المختلفة وهي أن الأعراض ساءت بشكل أكبر أو عدم وجود تحسن بها.

الارتفاع في درجة الحرارة للجسم

بعد الإجابة على سؤال هل الجيوب الانفية تسبب دوخة يجب معرفة أنه هناك بعض الحالات التي إذا ظهرت على المريض يجب عليه استشارة طبيب ومن هذه الأعراض هي ارتفاع قوي في درجة الحرارة.

عند ارتفاع درجة حرارة الجسم نجد أن الشخص يقلق للغاية ويخاف أن يصاب بالحمى والتي قد تسبب الوفاة في بعض الأحيان.

ارتفاع درجة حرارة الجسم تعني أن جسم هذا الشخص متعب للغاية.

الصداع الشديد والدوخة

الجميع يسأل هل الجيوب الانفية تسبب دوخة ويجب معرفة أنها في بعض الأحيان قد تسبب دوخة بالفعل.

يكون الشخص عنده ازدواجية في الرؤية.

كما يظهر بعض الانتفاخ حول العين وكذلك احمرار.

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