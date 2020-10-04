هل تتطلب العمرة حالياً إجراء مسحة فيروس كورونا؟

المواطن - الرياض

أكد نائب وزير الحج والعمرة، عبدالفتاح مشاط، أن أداء العمرة في الوقت الحالي لا يتطلب إجراء أي فحص طبي أو مسحة، وسيُكتفى بالفحص البصري الذي يتم في محطات التجمع في المناطق المنتشرة بمكة المكرمة.

#الحج_والعمرة:

•لا يتطلب إجراء مسحة لمعتمري الداخل في الوقت الحالي

•التعامل مع تطبيق #اعتمرنا مستمر حتى بعد انتهاء الجائحة pic.twitter.com/f9bc85Ndcq — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) October 3, 2020

وقال مشاط في تصريح أمس (السبت) إن تطبيق “اعتمرنا” يساهم في تنظيم وترتيب دخول الحشود للحرمين الشريفين، وسوف يستمر العمل به بعد انتهاء الجائحة نظراً للنتائج الإيجابية المتوقعة له.

يُذكر أن المرحلة الأولى من عودة العمرة تنطلق غدًا، وتقتصر على المواطنين والمقيمين داخل المملكة، وسيتم تقسيم المعتمرين إلى 6 فترات يوميًا، بإجمالي 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد، وهو ما يمثل 30% من الطاقة التشغيلية للحرم.

16 ألف طلب في أول ساعة:

وسجل تطبيق اعتمرنا في الساعة الأولى من إطلاقه نحو 16 ألف معتمر، فيما وصل إجمالي أعداد المسجلين في الأسبوع الأول من الإطلاق إلى 309,686 مواطنًا ومقيمًا، منهم 224,929 مسجلًا أساسيًّا و84,757 مرافقًا.

متوسط الأعمار:

وعن أعمار الراغبين في أداء مناسك العمرة، فكانت نسبة المعتمرين الذين تتراوح أعمارهم بين 51 – 60 عامًا هي النسبة الأقل حيث وصلت إلى 8% من إجمالي المسجلين، تليها فئة المعتمرين من 41 – 50 عامًا بنسبة14%، ثم المعتمرين من20 – 30 عامًا بنسبة 17%، تليها الفئة العمرية 31 – 40 عامًا بنسبة 26%، في حين كانت النسبة الأكبر من المعتمرين ممن هم أكبر من 60 عامًا لتصل إلى 35%

يذكر أن وزارة الحج والعمرة ستبدأ باستقبال أول فوج من المعتمرين والزوار من الساعة السادسة صباحًا ليوم الأحد الموافق 17صفر 1442هـ.

مزايا تطبيق اعتمرنا:

استخراج تصريح العمرة والزيارة

إمكانية إصدار تصريح للتابعين أو المكفولين في طلب واحد.

اختيار التاريخ والوقت المحددين لأداء العمرة.

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