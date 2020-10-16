هل تسبب البطاطس زيادة الوزن؟

المواطن - محمد داوود - جدة

ما زال الجدل مستمرًّا حول دور البطاطس في زيادة وزن الفرد؛ فهناك من يرى أن للبطاطس دورًا حيويًّا في زيادة الوزن، بينما ترى فئة أخرى أن البطاطس تسهم في خفض الوزن وينصح بتناوله عند تخسيس الوزن، فأين تكمن الحقيقة؟

البطاطس وزيادة الوزن:

وقالت استشارية التغذية الدكتورة سمر عبدالكريم في تصريحات لـ”المواطن“: إن أطباء التغذية اختلفوا حول دور البطاطس في زيادة الوزن، فهناك فئة تؤكد عدم وجود أي دور للبطاطس في زيادة الوزن، بينما رأت فئة أخرى وجود علاقة بين تناول البطاطس وزيادة الوزن.

الزيوت والمايونيز والكاتشب:

وتابعت: من وجهة نظري تناول البطاطس المسلوقة والمشوية لا يزيدان الوزن، بينما البطاطس المقلية إذا تم تناولها بشكل يومي فإنها تزيد الوزن بسبب الزيوت وما يضاف إليها من إضافات خارجية مثل المايونيز والكاتشب، وهذا بالفعل لوحظ في بعض أطفال المدارس الذين يتناولون البطاطس المقلية بشكل يومي.

المسلوقة والمشوية أفضل:

وبينت أنه من الأفضل تناول البطاطس سواء المسلوقة أو المشوية أو المعدة في الفرن في الوجبات الغذائية، والحد من تناول البطاطس المقلية قدر الإمكان تفاديًا لانعكاسات وتأثير الزيوت على الجسم.

حديد وفوسفور وكالسيوم:

وأكدت عبدالكريم، أن البطاطس تحتوي على الكثير من المغذيات الضرورية والمفيدة لصحة العظام، مثل الحديد والفسفور والكالسيوم، بجانب دورها في حماية العظام وتعزيز صحتها، كما يلعب الحديد والزنك الموجدان فيها دورًا كبيرًا في تصنيع الكولاجين المهم للحفاظ على صلابة العظام.

خالية من الدهون:

وفي السياق، ووفقًا للموقع الطبي الأمريكي “Health”، فإن احتواء ثمرة البطاطس المتوسطة غير المملحة على 160 سعرًا حراريًّا، وهي خالية من الدهون والكولسترول، فضلًا عن احتوائها على 4 جرامات من الألياف و4 جرامات من البروتين؛ ما يقلل من الشعور بالجوع.

وتشير البحوث إلى أن البطاطس مفضلة على المكرونة من حيث قدرتها على تقليل الشهية بعد استهلاكها.. كما توفر البطاطس احتياجات الجسم من فيتامين “ب 6″، وعنصر الحديد، ومصدر حيوي للبوتاسيوم، فضلًا عن حوالي 20% من القيمة اليومية الموصى بها لاحتياجاتنا من البوتاسيوم، وهو معدن مهم قد يساعد في تمثيل الصوديوم المسبب لضغط الدم المرتفع.

خفض أمراض القلب:

وأكد الباحثون أن تناول 6 إلى 8 من البطاطس الصغيرة أرجوانية اللون المضادة للأكسدة الغنية مرتين يوميًّا لا يسبب زيادة الوزن، بل يمكن أن يساعد على خفض ضغط الدم وخطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية بين الأفراد الذين يعانون من زيادة الوزن مع ارتفاع ضغط الدم.

ويختلف نوع وكميات المغذيات بين أصناف البطاطس المختلفة مثل (البطاطا الرستيت والأبيض والأحمر قليلًا)، وإن لم يكن بشكل ملحوظ، والاستثناء هو البطاطا، وهي مصدر غذائي كبير من بيتا كاروتين، وهو مضاد للأكسدة يحصل على تحويل فيتامين (أ) في أجسادنا، وهو أمر مهم للبشرة والعينين.

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