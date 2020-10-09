هل تصمد الألوان الجديدة للآيفون أمام جائحة كورونا؟

المواطن - محمد داوود - جدة

توقع الخبير التقني المهندس عادل الحربي، أن تحمل أجهزة الآيفون الجديدة مفاجآت سارة لعشاق الألوان المختلفة؛ إذ إنه من المتوقع أن تصدر ألوان جديدة حسب التسريبات الموضحة في المواقع أن آيفون 12 ميني، وآيفون 12 سيكونان متاحين باللون الأخضر والأزرق والذهبي والرمادي والفضي، في حين سيأتي آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس باللون الرمادي والذهبي والفضي.

وأضاف الحربي، في تصريحات لـ”المواطن“، أن طرح الألوان الجديدة قد يكون بدوافع جذب الأفراد للشراء؛ إذ إن جائحة كورونا ألقت بظلالها على جميع المنتجات والصناعات المختلفة.

الإدارة المثلى للمال:

وشدد على أفراد المجتمع بضرورة الانتظار وعدم التسرع في شراء الجهاز حال صدور نسخته الجديدة حتى لو كانت هناك قدرة مادية؛ إذ إنه من المتوقع أن يشهد انخفاضًا بعد طرحه بفترة وجيزة، وخصوصًا أن جائحة كورونا عززت مفاهيم الإدارة المثلى للمال عند أفراد المجتمعات.

13 أكتوبر الجاري:

وفي سياق متصل، وبعد أشهر من الترقب، من المتوقع أن تطلق أبل أخيرًا مجموعة آيفون 2020، في الثالث عشر من أكتوبر الجاري، وقبل الحدث بعدة أيام، وصلت تسريبات جديدة حول الألوان التي يمكن أن نتوقعها لجهاز آيفون 12.

وبحسب التسريبات التي وردت في موقع “ليكر رولاند” فإن آيفون 12 ميني، وآيفون 12 سيكونان متاحين باللون الأخضر والأزرق والذهبي والرمادي والفضي. في حين سيأتي آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس باللون الرمادي والذهبي والفضي.

اللون الأزرق الداكن:

وعلى نقيض التسريبات الآنفة الذكر، أشارت واحدة من أكثر الشائعات المتكررة، إلى أن شركة أبل قد تقدم خيارًا جديدًا باللون الأزرق الداكن لجهاز آيفون 12 برو، وآيفون 12 برو ماكس.

بث مباشر للحدث:

ومن المتوقع أن تقوم شركة أبل باستضافة بث مباشر للحدث على موقعها على الويب وعلى قناتها على يوتيوب، بحسب ما نقلت صحيفة ميرور أونلاين البريطانية.

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