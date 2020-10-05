هل تعلم عن الام

أمي هي تاج على رأسي الأم هي أعظم شخص في الكون هي وجودها حياة ودعوتها نجاة هل تعلم عن الام أن الجنة تحت أقدامها لن أجد أوفى من قلب الأم ابدا فانه تنسى كل شيء إلا أولادها.

هل تعلم عن الام

الأم هي كنزي الحقيقي هي جنة خلقها الله لأجلي هي مديم النعم لي أدام الله نعمتك أمي.

أمي أراها من أجمل ما رأيت يا أعظم حلوه شالت الأيام على ظهرها وبدت راحة عيوني.

أحبك أمي واعلم أن عمق الحب يفوق صدري قليل جدا بحقك فأنت الواحدة والوحيدة التي لن تتغير ولن يبدلها الزمان ولو طال.

أمي أنتِ في حياتي كل شيء.

أمي مهما كانت نعم الدنيا من حولك جميلة ستظلين أنتِ الأجمل.

أمي يا جسر الصاعد بي إلى الجنة.

أمي يؤلمني تعبها ويكسرني حزنها ويرهقني خوفها حتى نسمة الهواء لا أريد أن تمسها بضر دائما استودعها الله فهو خير حافظا لها.

اللهم اجعل أمي من سيدات أهل الجنة واجعل الحوض موردا لها والرسول شافعا لها ظلك ظلا لها والولدان المخلدون خدما لها والسندس لباسا لها والقصور سكنا لها اللهم آمين.

يا رب أمي هي أحسنت تربيتي وسهرت الليل من أجلي يا رب فردوسك الأعلى وسعادة الدارين من أجلها.

اللهم اجعل أمي ممن تقول النار البريد فإن نورك اطفي ناري وتقول لها الجنة أقبلي فقد اشتقت إليكِ قبل أن أراكم.

أمي أقسم بمن أحل القسم انكي لذة الحياة في عيني.

أمي هي نبض الحياة هي نور عيني ودنيتي والعمر كله.

والله ما أحببت في الدنيا بشرا والجنة كامرأة تمشي والجنة تحت قدميها.

أمي هي زينة حياتي هي صاحبة من صاحباتي وحب حياتي ربي يحفظها لي ويديمها نعمة في حياتي واطل في عمرها.

أمي اللهم أحفظه وأملأ قلبها رضا وسكينة واجعلها معي دائما.

أمي وأي سعادة ابحث عنها بعد رضا أمي ودعائها لي.

هل تعلم عن الام أنها مصدر الحنان.

عبارات عن الام

أمي هي صديقتي الحقيقية هي مخبأ أسراري هي كل حاجه في حياتي.

أمي هي النور لصباحي وصباحي أمي وصباحكم من تحبون.

أمي ان ظل قلبي يبكيك وقضيت عمري أرثيك بحقك على ما أوفيك يا.

أمي علمتني كل شيء فكيف أعيش بدونها.

كم أنتِ عظيمة يا أمي وكم أحبك كثيرًا وكيف أوصفك ولساني يعجز عن وصفك لأن كل ما أقوله قليلا لا يوفيكِ.

وكل الناس يا أمي مياه وأنتِ وحدك زمزم يروي قلبي.

من عاش خادما تحت قدم أمه عاش سيدا فوق رؤوس قومه ومن خسر برها خسر حياته كلها.

كلام حلو عن الأم في الغربة

من خلال موقع المواطن نوضح أجمل العبارات عن الأم.

الغربة إلا أرى وجه أمي كل صباح.

تمنيت أن يكون صباحي صوتك الذي افتقده أو وجهك الذي لم أراه منذ فترة.

لست اشكي من فقدان أيامي الجميلة إنما عن غربة قلوب تبتعد.

دون أمي أنا بعيده كل البعد على أن أكون بخير.

ربي ارح قلب أمي وجسدها وابعد عنها كل مرض وهم ربي هي تحتاجك معها بكل لحظه تمر بها.

ربي مد أمي بصبر ليس له آخر ومن بعد صبرها عافية.

أمي قرة العين والرضا أمي.

أمي اشتقت إليكِ ولكنها ليست المرة الأولى ولكنها عادتي كل يوم وبصمت.

ربي أحفظ لي روحا أحببتها بحجم سمائك وأكثر.

لو كان بيدي أن أختار وطني لاخترت قلب أمي وطن أنام فيه باطمئنان واصحوا فيه بسلام.

ربي لا تحرم أمي من رائحة الجنة فإنها لا تحرمني شيئا في الدنيا.

أمي عندما أفرح أشتاق إليك وعندما أحزن أشتاق إليك وكلما أردت استصغار شيء في عيني قارنته بأمي.

الأم أجمل النساء سهرت وربت وأعطت دون مقابل.

الصباح الذي يأتي بوجه أمي يشبه الجنة بأمنها وأمانها حتى لأمي جنتين واحدة تحت قدمها والثانية داخل قلبها.

ربي انظر إلى قلب أمي وأبدل همها فرحا وضعفها قوة ودمعتها ابتسامة.

أجمل كلام قيل عن الام

أمي فضلك عظيم ورب أعظم فيا رب بعظمتك ارحم من كان من دونك ارحم.

الأم تحب أولادها بلا شروط مهما أخطأوا في حقها تظل تحبهم كم أنت حنونة وقلبك كبير.

يا رب أجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة.

من يملك أم ويتحدث معها صباح ومساء كأنه يمتلك الدنيا كلها وبرضاها يدخل الجنة.

سألوني أي النساء تحب فقلت من انتظرتني تسعة أشهر واستقبلتني وفرحتها وربتني وسهرت على راحتي تلك أمي هي أعظم حب.

يا رب هي أمي حبيبتي وسندي أنا جزء من قلبها وهي القلب كله يا رب أحفظها لي وأطل في عمرها وآدم قلبها محبا راضيًا نابضًا لي.

ربي ارزق أمي خمسة أمور الصحة وطول العمر وراحة البال والجنة والرضا عني.

ربي لا تقطع صوتها من البيت وأعطها العمر الطويل واغفر لها أمي.

أمي يا روح المسا يا نور الفجر يا قبلة الصباح يا عطر المطر يا زهرة الحياة يا جنة الأرض ويا سعادتي دمتي لقلب أنتِ وريده حفظك الله.

أمي وأحلى الحكي أمي وموج البحر أمي وكل المدن أمي وإن غابت عنهم الشمس شمسي ترى أمي.

أمي أنتِ بحياتي كل شيء ما كنت لا أبخل عليك يا أمي بعمري لو كان العمر يهدي

استودعها الله فهو خير حافظا لها.

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