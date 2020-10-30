هل تعلم عن الانسان

الإنسان هو كائن معقد وهو من صنع الله عز وجل ويوجد أسئلة كثيرة حول الإنسان ودائمًا ما يبدأ السؤال هل تعلم عن الانسان لأنه لا زالت هناك اسئلة كثيرة حول الإنسان لم نعرف إجابتها.

جسم الانسان

وهو يتكون من مجموعة خلايا وبشكل مظهر الإنسان الوجهة الخارجية لتكوين جسم الانسان.

أجهزة جسم الانسان وتقسم إلى ١١ جهاز كل واحد يعمل بمهمة محددة.

الجهاز الدوري

وهو المسؤول عن حركة نقل الأكسجين لجميع اجزاء الجسم بما فيها القلب الأوعية الدموية والأوردة والشرايين

الجهاز الدوري وهو يعمل على حفظ ضغط الدم في وضع آمن.

الجهاز اللمفاوي

هو يقوم بعملية تنقية الخلايا من السوائل والدهون والبكتريا وإعادة تجديد الخلايا وحمايتها من الأمراض.

جهاز المناعة

هو يقوم بعملية ربط جميع اجهزة الجسم ببعضها ويضم النخاع العظمي والطحال واللوزتين والجلد والغدد الليمفاوية.

الجهاز العصبي

هو الجهاز الوحيد الذي لا يتغذى عبر الدم مباشرة ويتكون من الدماغ والحبل الشوكي والأعصاب المرتبطة بهم.

الجهاز التنفسي

بتكون من الرئتين والقصبة الهوائية المسؤولة عن التنفس ووظيفة الجهاز التنفسي يقوم بتنظيم معدل الحموضة في الجسم

جهاز الغدد الصماء

هو يضم جميع الغدد التي تفرز هرمون الدم وتنظيفه لعملية الأيض

الجهاز البولي

بقوم بعملية تخليص الجسم من السموم كما يلعب الجهاز البولي دورا هاما في تنظيم ضغط الدم

الجهاز العضلي الهيكلي

ويتكون من العظام الهيكلي والأربطة والأنسجة والغضاريف التي تصل العظام بعضها ونعمل في الحفاظ على وضع الجسم وحركته الثابتة.

بعد أن أجابنا عن التساؤل هل تعلم عن الانسان من خلال موقع المواطن، نوضح بعض الصفات المميزة فى الإنسان.

الصفات المميزة في الانسان

كرم الله عز وجل الإنسان وميزة عن باقي المخلوقات ومن مميزاته:

الانسان الوحيد من المخلوقات هو الذي له القدرة على الكلام ويمكنه تعدد اللغات وهذا السبب لوجود حنجرة صوتية ومرونة في اللسان

حجم صغر اليدين واستقامة الأصابع لوجود الإبهام مواجهة لباقي الأصابع يعطيك حرية الحركة والقوة على القيام بالأعمال الدقيقة والتي تحتاج إلى قوة شديدة

يتميز الإنسان بممارسة المشي وهو في استقامة عن باقي المخلوقات مما يمكنه المشي على رجليه مسافات طويلة وهو في استقامة ولا يستهلك كثير من المجهود والطاقة.

أن جلده عاري لا يوجد عليه شعار مما يساعد الغدة الدرقية على المحافظة على فاعليتها والمحافظة على درجة حرارة جسم الانسان.

الإنسان هو الوحيد من دون المخلوقات الذي يشعر بالكسوف والخجل ويحمر وجهة خجلاً لأي من المواقف.

الإنسان يوجد لدية قدرة كبيرة على التخيل والسرحان والإبداع كما يمتلك مشاعر وأفكار عقلانية كما يدركون أنهم ليس مخلدين وأنهم يفارقون الحياة في أي لحظة وهذا لقوة الإيمان وهذه القوة تتحكم في حياة الإنسان.

معلومات عن الإنسان

هل تعلم عن الانسان أن معظم خلايا الجسم صغيرة ودقيقة جدًا لا ترى إلا تحت المجهر

الأذن اليسرى تتفوق بقدرة عالية في السمع عن الأذن اليمنى.

كل شخص موجود على وجه الأرض له رائحة خاصة به تميزه عن باقي الأشخاص إلا في حالة التوأم يكون لهم رائحة واحدة.

عدد عظام اليدين والقدمين يزداد عن أي عضو آخر من أعضاء الجسم.

ينام الإنسان حوالي ثلث عمره

تتميز المرأة أكثر من الرجل في حاسة الشم واللمس.

عند الكلام يستعمل الإنسان أكثر عدد من العضلات حوالي من 70 إلى 80 عضلة

يحتوي جسم الإنسان الطبيعي على ٦ لتر دم.

هل تعلم عندما يقوم الإنسان بعملية العطس تتوقف جميع أجهزة الجسم بما فيها القلب ولذلك تقوم يعدها يقول الحمد لله الذي منحنا حياة جديدة.

هل تعلم أن قرنية العين هو الجزء الوحيد الذي لا يصله الدم.

يزداد إفراز شمع الأذن بكميات مضاعفة في حالة خوف الإنسان.

يمكن للأنف للتمييز بين ٥٠٠ ألف رائحة متنوعة.

أجزاء جسم الإنسان تكبر حجمها كلما زاد الإنسان فيها العمر ما عدا العينين.

أثناء عملية الخصوبة لدى المرأة ينتج من المبيض ما يقرب من نصف مليون بيضة ويوجد البعض منه سليم وصالح والبغض الآخر غير صالح.

يمارس الإنسان الجنس للحصول على المتعة عمي الكائنات الأخرى على وجه الأرض.

يتنفس الإنسان ١٦ مرة في الدقيقة.

يستهلك المخ ٢٠% من الأكسجين.

عدد كرات الدم الحمراء ٢٥ تريليون.

عند النوم تزداد قامة الإنسان بمعدل ١سم.

الأذن اليسرى تتفوق بقدرة عالية في السمع عن الأذن اليمنى.

يتكون مخ الانسان من ١٤ ألف مليون خلية عصبية.

طول شرايين جسم الانسان 600 ألف كيلومتر.

هل تعلم أن كل 7 سنوات من حياتك يتم استبدال كامل خلايا جسمك بخلايا جديدة وكلما زاد تقدم الإنسان في العمر زاد اكتساب صفات جديدة وأصبح أكثر نضجا.

هل تعلم أن العقل يتكون من 804 من الماء ليس صلبا كما يعتقد أغلب الناس ولذلك والمهم يجب أن نحافظ على الماء بكميات معتدلة في الجسم خلال اليوم.

هل تعلم أن الإنسان المثقف والواعي قد ينعزل عن البشر عندما يتفشى الغباء والتفاهة في المجتمع وليس لأنه انطوائي كما يظنون البغض وكلما زادت السخافة والغباء في وسط المجتمع الذي يعيش فيه كلما أصبح أكثر قابلية للانفراد بنفسه حتى ولو كان اجتماعيا.

هل تعلم أن الإنسان الذي يحبك فعلاً قد لا يخبرك كثيراً عن هذا الحب بل يوضحه لك في أفعاله وتعاملاته معك هذا النوع من الحب يكون أصدق.

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