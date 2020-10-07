هل تكفي نتيجة الفحص ‏عند مخالطة مصاب بكورونا؟

المواطن - الجوهرة سعد - الرياض

نشرت وزارة الصحة إنفوجرافيك توعويًّا عبر حسابها الرسمي في موقع تويتر، وذلك ضمن جهودها التوعوية كافة أفراد المجتمع وإرشادهم إلى السلوكيات السليمة التي تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

‏وردت وزارة الصحة عن أكثر الأسئلة شيوعًا حول فيروس كورونا، في حال تم مخالطة مصاب بكورونا وظهرت نتيجة الفحص سلبية هل هذا كافٍ أو هناك إجراءات أخرى حتى بعد سلبية النتيجة؟

وأجابت الوزارة: ينبغي على الأشخاص المخالطين لحالة مؤكدة إكمال فترة العزل 14 يومًا حتى بعد السلبية النتيجة، حيث إن حضانة الفيروس قد تمتد إلى 14 يومًا، وقد لا يتبين ذلك حين أخذ العينة لذلك يجب الالتزام بالحجر المنزلي حتى إكمال المدة”.

من جهة أخرى، جددت وزارة الصحة التوصية لكل من لديه أعراض التوجه لعيادات “تطمن” أو مراكز “تأكد” التي خصّصتها الصحة لخدمة الذينلا يشكون أعراضًا، أو لديهم أعراض خفيفة، ويظنونها حدثت لهم مخالطة لشخص مصاب، وذلك بحجز موعد من خلال تطبيق “صحتي”، أو الاتصال برقم مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (477) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (557) حالة.

وبذلك يصل عدد إجمالي المصابين بكورونا في المملكة إلى (337243) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (332612) حالة.

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