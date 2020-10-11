هل تُفكر إدارة النصر في عقاب حمدالله ؟

المواطن - محمد سمعه

ظهرت أزمة مؤخرًا في أروقة نادي النصر، وذلك بعد أن هدد المغربي عبدالرزاق حمدالله إدارة العالمي بفسخ العقد والرحيل وذلك بسبب عدم حصوله على رواتبه المتأخرة بالفترة الأخيرة.

ولكن قد تُفكر إدارة النصر في عقاب اللاعب المغربي، كونه ظهر بوزن زائد في المباريات الأخيرة، وذلك ردًا على تهديده بفسخ العقد، كونه لم يحافظ على نفسه ولم يتعامل باحترافية، كما طالب هو أيضًا أن يتم التعامل معه باحترافية.

وفي هذا الشأن، قال الناقد الرياضي محمد السويلم بأنه يجب محاسبة المهاجم المغربي بسبب وزنه الزائد في المباريات الأخيرة، كما طالب هو أيضًا بالحصول على حقه الكامل من إدارة العالمي بنيل الرواتب المتأخرة.

وكيل حمدالله هدد النصر بفسخ العقد

وكان وكيل النجم المغربي أرسل مجموعة من الرسائل عبر الإنترنت لإدارة النصر، وأبلغها بأن موكله له رواتب متأخرة لم يحصل عليها بجانب أن الرد سيكون الإنذار بفسخ العقد كما حدث مع الأهلي والبرازيلي جوزيف دي سوزا والرأس أخضري دجانيني تفاريس وفقًا لـ الزميلة ”الرياضية”.

ولكن تحدث الناقد الرياضي والإعلامي سامي بن جدوع عبر حسابه في “تويتر” عن آخر تطورات أزمة اللاعب المغربي مع العالمي، حيث قال بأن المهاجم المغربي مستمر مع الفريق النصراوي بعد تدخل رجال النادي الداعمين.

أرقام حمدالله في 74 مباراة

يذكر أن حمدالله شارك مع النصر في 74 مباراة، نجح خلالها في إحراز 94 هدفًا وصنع 17 هدفًا أخرى.

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