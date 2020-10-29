هل مرض الذئبة الحمراء يسبب الوفاة

مرض الذئبة الحمراء هو مرض خطير ولكن هل مرض الذئبة الحمراء يسبب الوفاة حيث يسيطر على جهاز المناعة ولا يعطيه فرصة للقيام بعمله ومهاجمة الجراثيم داخل الجسم.

ما هو مرض الذئبة الحمراء

هو مرض خطير يسبب الوفاة في كثير من الأحيان بحيث يسيطر هذا المرض على جهاز المناعة للإنسان وبعض الأنسجة الجسم فيؤدي ذلك إلى عدم قيام جهاز المناعة بعمله فيضعف جسم الإنسان ويؤدي ذلك إلى وجود التهابات بالجسم وتنتشر المرض ببعض أجزاء الجسم ويؤدي إلى ضعف عام بالجسم وينتشر المرض في كلا من:

القلب والأوعية الدموية.

المفاصل.

الصدر وخاصة بالرئة.

الدماغ.

خلايا الدم.

الجلد.

ما هي أنواع الذئبة الحمراء

أكد الدكتور عبد الهادي مصباح وهو أستاذ المناعة زميل الأكاديمية الأمريكية للمناعة، أشار لنا أن يوجد نوعين من مرض الذئبة الحمراء تسبب الوفاة وهما.

ذئبة حمراء قرصية وهذه الذئبة تنتشر بالجلد ومن الأفضل علاجها وليست ضارة مثل النوع الثاني من الذئبة.

النوع الثاني هي ذئبة جهازية وهي ضارة تنتشر بأي جهاز بالجسم يمكن تدميره وقد تؤدي إلى الوفاة.

أكد أيضًا أن الذئبة الحمراء من الأمراض الذي تصيب المناعة الذاتية وتأتي بسبب هجوم جهاز المناعة على أحد أعضاء الجسم وقد تهجم مباشرة دون تحديد عضو بذاته.

ما هو سبب وجود مرض الذئبة الحمراء

لا يوجد سبب واضح لمرض الذئبة الحمراء ولكن لها بعض العوامل التي يسبب الإصابة بها وهي:

العوامل الوراثية.

البيئة.

عوامل وراثية للأقارب.

ملحوظة

هذا المرض يهاجم أجزاء الجسم حيث يعمل على إتلاف الكلى وتأكل الرئة أو أي جهاز من أجهزة الجسم المصابة.

هل للأمراض الوراثية سبب في وجود مرض الذئبة الحمراء في بعض الحالات يكون للوراثة عامل فعال في الإصابة بمرض الذئبة الحمراء بسبب ارتفاع نسبة الجينات بالجسم، ولكن هذا حالات نادرة وليست كل الحالات.

هل يوجد علاج لمرض الذئبة الحمراء

وبعد ان تعرفنا على هل مرض الذئبة الحمراء يسبب الوفاة نتعرف الان من خلال موقع المواطن على علاج هذا المرض.

يتساءل البعض عن علاج للذئبة الحمراء

لا يوجد علاج سريع للقضاء عليها وإنما يوجد علاج لإيقاف نشاط البكتيريا الموجودة بها.

يوجد حالات شفاء بسبب الاكتشاف المبكر للمرض وعمل التحاليل اللازمة وأخذ الادوية الطبية فتصل نسبة الشفاء إلى ٨٠٪من المصابين.

يعتبر مرض الذئبة الحمراء من الأمراض المزمنة شديدة الخطورة لأنها تسبب الوفاة.

المتابعة المستمرة مع الطبيب حتى لا تتزايد أعراضها وإنما المتابعة في تناول الأدوية والمتابعة المستمرة مع الطبيب يؤدي إلى إيقاف نشاط البكتيريا.

الاكتشاف المبكر لهذا المرض واستشارة الطبيب يؤدي إلى أخذ العلاج المبكر حتى لا تؤدي إلى الوفاة.

مرض الذئبة الحمراء يؤذي مناعة الجسم للشخص المصاب، كما إنه يزيد من التهاب بعض أنسجة الجسم مثل المخ أو الرئتين أو الجلد أو العظام أو الجلد أو الكليتين وأشار ذلك الدكتور أحمد عبد الناصر رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي بجامعة المنيا في حديثه عن مرض الذئبة الحمراء.

وأكد أيضا أن مرض الذئبة يسبب حالات من الاكتئاب الشديد مع زيادة من حالات الصداع والقلق والإرهاق والسبب وأن هذه الحالات تنتج عن حدوث خلل أو اضطراب في جهاز المناعة للمصاب، وذلك يؤدي إلى بعض أعراض مختلفة مثل تغير لون الوجه إلى الاحمرار، سقوط الشعر، بغض التهابات في الرئتين ولكن يقوم الجسم بإعادة تأهيل أجسام مضادة تهاجم البكتيريا المختلفة.

أشار الدكتور أحمد عبد الناصر أن مرض الذئبة الحمراء أكثر انتشارا في الوقت الحالي، ولكن تم ملاحظة الفريق الطبي ذلك، فلذلك يقوموا بتوعية المرضى بعمل تحاليل طبية تكشف عن المرض في المرحلة الأولى منه.

أشار الدكتور أيضاً في حديثه عن مرض الذئبة الحمراء أن الاكتشاف المبكر للمرض وتناول الأدوية اللازمة التي وصفها الطبيب تقتضي على المرض في حالات قليلة ونادرة ولكن يلزم إتباع تناول الأدوية حين عمل تحليل أخر والتأكد من عدم وجود مرض الذئبة الحمراء، ولكن في حالة تناول الادوية ولم ينتج عنها أي تحسن في المرض فيجب تناول الأدوية وعدم الانقطاع عنها حتى لا يؤدي إلى زيادة في الأعراض.

أشار أيضاً دكتور محمد صلاح الدين، أستاذ الروماتيزم والمناعة بطب عين شمس في لقائه الاخير، أن مرض الذئبة الحمراء قد يكون أكثر انتشارا بين النساء وبنسبة ضعيفة بين الرجال، ينتشر هذا المرض في النساء من الفئة العمرية ١٥ سنة إلى الأربعين سنة.

الكورتيزون من أهم العلاجات التي تعالج مرض الذئبة الحمراء ويستخدم أيضاً في علاج الملاريا وذلك بسبب عدم استجابة هذه الأمراض إلى العلاجات العادية بسبب قوة المرض.

احتمالية حدوث المرض ينتج عن تناول جرعة زائدة من الأدوية أو تناول أدوية تزيد من نسبة الهرمون أو أخذ جرعة كيماوية.

من الأفضل الاكتشاف المبكر لمرض الذئبة الحمراء حتى لا يؤدي إلى زيادة في الأعراض تؤذي أجزاء الجسم مثل الفشل الكلوي.

ملحوظة: العلاج هو مثبطات للمناعة وهي الكورتيزون بالإضافة إلى أدوية آخرى، ولكن في الوقت الحالي استخدام أدوية بيولوجية أجسام مضادة أحادية تساعد في إيقاف نشاط البكتيريا الذئبة الحمراء.

ما هي الأسباب التي يجب تجنبها لعدم الإصابة بمرض الذئبة الحمراء تسبب الوفاة

وبعد أن ذكرنا هل مرض الذئبة الحمراء تسبب الوفاة نوضح بعض النصائح لتجنب الإصابة بها:

عدم التعرض لأشعة الشمس الضارة ومن الأفضل دهن الجلد بكريم واقي من أشعة الشمس.

عدم التعرض لأغلى نوع من أنواع درجات الحرارة العالية.

عدم استعمال أدوات أشخاص مصابين والاهتمام بالذات.

زيادة الاهتمام بالمريض المصاب بمرض الذئبة الحمراء حتى لا تتزايد الأعراض ويسبب حدوث وفاة.

عدم تناول الأدوية التي أشار إليها الطبيب فقط وليست جرعات زائدة حتى لا تصيب مرض الذئبة الحمراء.

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