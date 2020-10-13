هل يتأثر احتجاج النصر بسداد بيرسبوليس لمستحقات برانكو؟

المواطن - مروة نبيل

كشف أحمد الأمير، القانوني والباحث في لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، إمكانية تأثر احتجاج النصر بسداد نادي بيرسبوليس الإيراني لمستحقات مدربه السابق برانكو إيفانكوفيتش.

وصرح نائب رئيس بيرسبوليس الإيراني للشؤون الاقتصادية، رضا يلوه، بأن الإدارة سوف تسدد مستحقات برانكو، خوفًا من حدوث أزمة للفريق الأول لكرة القدم في نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2020.

احتجاج النصر لن يتأثر بالسداد :

وقال الأمير: “لا تسقط عقوبة المنع من التسجيل ضد نادي بيرسيبوليس إلا بعد دفع المبلغ المستحق كاملاً للمدرب برانكو، ودفع جزء من المبلغ لا يسقط العقوبة وتستمر العقوبة إلى أن يتم دفع كامل المبلغ المستحق”.

وتابع: “توقيع المدرب ومحاميه على اتفاقية للسداد على دفعات تعني تنازل برانكو ومحاميه عن جميع الأحكام والقرارات الصادرة في القضية، وإذا لم يدفع بيرسيبوليس مستقبلًا فعلى المدرب ومحاميه إعادة جميع الخطوات السابقة للقضية من الصفر، لذلك مستبعد توقيع الاتفاقية”.

واختتم القانوني أحمد الأمير تغريداته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وسواء اتفق برانكو ومحاميه مع بيرسيبوليس أو لم يتفقوا، أو تم الدفع أو لم يتم، فذلك لا تأثير له إطلاقًا حاليًّا على احتجاج النصر”.

الانضباط ترفض الاحتجاج والعالمي يستأنف:

وأصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا برد الاعتراض المقدم من العالمي، بشأن مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، بحسب المادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا)

وقررت إدارة النصر برئاسة صفوان السويكت استكمال كافة الإجراءات النظامية في الاحتجاج المرفوع ضد بيرسبوليس، والاستئناف على قرار القرار، والرفع إلى محكمة التحكيم الرياضية “كاس” عند الحاجة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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