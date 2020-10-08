هل يحصل جوليانو على 5 ملايين يورو من النصر؟

المواطن - مروة نبيل

أثار البرازيلي جوليانو دي باولا، حالة من الجدل، بعدما أعلن رحيله عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الأسبوع الماضي.

جوليانو يودع النصر

وأعلن جوليانو عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، رحيله عن النصر رسميًا دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ هذا القرار، متمنيًا التوفيق له خلال الفترة المقبلة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان البرازيلي صاحب الـ30 عامًا، قد انضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، قادمًا من فنربخشة التركي بعقد يمتد لـ3 سنوات في صفقة وصلت قيمتها إلى 10 ملايين يورو.

النصر يكشف التفاصيل

وكشف مصدر رسمي في نادي النصر لـ”الرياضية”، تفاصيل رحيل اللاعب البرازيلي عن العالمي، مؤكدًا أنه فسخ عقده قبل أسبوع، بدعوى عدم تسلُّم رواتبه المتأخرة.

وأكد عدم صحة مطالبات جوليانو خاصة أنه تسلَّم راتب يوليو، ويتبقى له راتب أغسطس فقط، أما راتب شهر سبتمبر فلم يكن مستحقًا حتى حينما فسخ عقده.

وتابع: “اللاعب البرازيلي استند في فسخ عقده إلى وجود مستحقات في مقدم عقده للموسم المقبل من المفترض تسلُّمها في أغسطس الماضي، لكنه لم يحصل عليها، الأمر الذي دفعه لاتخاذ خطوة الفسخ والتوقيع مع نادي باشاك شهير التركي”.

وأضاف: “في حال كسب جوليانو القضية التي رفعها، والتي يسعى من خلالها إلى الحصول على المتبقي من عقده كاملًا، وهو موسم واحد، يُقدر بنحو 5 ملايين يورو، فإنه سيتم خصم قيمة مبلغ عقده الجديد مع باشاك شهير التركي، والذي يقدر بمبلغ 3 ملايين يورو، وسيتم إلزام إدارة النصر بدفع مليوني يورو”.

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