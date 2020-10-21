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هل يخطف جونز لقب أفضل حارس في آسيا 2020؟
بعد تألقه اللافت مع النصر

هل يخطف جونز لقب أفضل حارس في آسيا 2020؟

2020/10/21
الساعة 12:18 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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هل يخطف جونز لقب أفضل حارس في آسيا 2020؟ جونز
المواطن - مروة نبيل
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1 جونز يُنافس على الأفضل:
1.1 الحارس الأسترالي يسطع مع النصر:

يُنافس الأسترالي براد جونز على لقب أفضل حارس مرمى في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2020، بعد تألقه اللافت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر.

جونز يُنافس على الأفضل:

ونشر حساب بطولة دوري أبطال آسيا الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إحصائيات لحارس العالمي، وعلق قائلًا: “قدّم الأسترالي براد جونز أداء مميزًا مع النصر في دوري أبطال آسيا 2020 وحافظ على نظافة شباكه في 4 مباريات!”.

حارس المرمى الأسترالي جونز
حارس النصر

وأشار إلى أن جونز شارك في 8 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، واهتزت شباكه 5 مرات فقط، ولم يتلقَّ أهدافًا خلال 4 مواجهات، ووصلت نسبة تصدياته في البطولة إلى 83.3%.

وتابع حساب البطولة قائلًا: “هل تعتقد أنه يستحق أن يكون أفضل حارس مرمى في البطولة؟”، وطالب من الجماهير التصويت عبر موقع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وقال: “صوّت للحارس الأبرز الذي يستحق دخول التشكيلة المثالية”.

 

حارس النصر جونز
إحصائيات الحارس الأسترالي

الحارس الأسترالي يسطع مع النصر:

وتحدث الاتحاد الآسيوي في تقريره عن الحارس الأسترالي قائلًا: “تألق النصر في دوري أبطال آسيا أكثر من أي وقت مضى، وكان براد جونز حارس فينورد وليفربول السابق أحد الأضواء الساطعة في الموسم القاري لفريق العاصمة الرياض هذا العام”.

وتابع: “وجاء الأسترالي في المركز الثاني بعد لاك من حيث نظافة الشباك وقام بـ25 تصديًا أكثر من أي حارس آخر في نسخة هذا العام. لقد كان متألقًا وبشكل خاص في الأدوار الإقصائية بالمحافظة على شباكه نظيفة بشكل متتالٍ، لكنه شباكه اهتزت في النهاية برأسية مهدي عبدي قارا لاعب بيرسيبوليس والتي أدت في النهاية إلى خروج النصر بفارق ركلات الترجيح”.


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