هل يعود تاوامبا إلى التعاون؟

المواطن - مروة نبيل

ألمح الكاميروني لياندر تاوامبا إلى احتمالية عودته إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، خلال منافسات الموسم الرياضي الجديد.

تاوامبا يُلمح لعودته:

ورفض تاوامبا تمديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون، وغاب عن التدريبات الجماعية، في الوقت الذي سعت فيه الإدارة لاستمراره لموسم ثالث، ليرحل عن سكري القصيم، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ونشر المهاجم الكاميروني عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورة أثناء احتفاله بأحد أهدافه مع الفريق، وعلق قائلًا: “أراكم قريبًا يا ذئاب”.

وجاءت تغريدة المهاجم الكاميروني بعد وقت قليل من إعلان محمد القاسم عن تقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة نادي التعاون بعد 8 سنوات من تواجده في هذا المنصب، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم قد أصدر قرارًا يمنع فيه الأندية من ضم أي لاعب رفض تمديد عقده بعد جائحة كورونا والتي تسببت في إيقاف المنافسات الرياضية، وهو الأمر الذي ينطبق على تاوامبا.

الكاميروني يخطف الأنظار:

ولفت تاوامبا الأنظار مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون لتبدي العديد من الأندية السعودية والعربية اهتمامها بالمهاجم الكاميروني، من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم المهاجم الكاميروني إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون في 2018 قادمًا من بارتيزان بلغراد، ولعب معه 45 مباراة في الدوري السعودي وسجل 24 هدفًا، وتوج معه بلقب كأس الملك الموسم الماضي.

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