هل يغني الثوم والليمون والزنجبيل عن لقاح الإنفلونزا؟

المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة على ضرورة عدم الاعتماد على بعض الأطعمة كبديل عن لقاحات الإنفلونزا، حتى وإن كان بها مواد محفزة للجهاز المناعي.

وقالت وزارة الصحة عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر اليوم الاثنين: إن الثوم والليمون والزنجبيل لا يغني عن اللقاح، رغم الزعم بأن تلك الأطعمة أفضل من تطعيم الإنفلونزا الموسمية.

وتابعت أن بعض الأطعمة معروف عنها بأنها تحتوي على مواد محفزة للجهاز المناعي، ولكن هذا لا يغني عن دعمه باللقاحات للوقاية من الأمراض.

وأعلنت وزارة الصحة عن تسجيل (381) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (357) حالة.

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