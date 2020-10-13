هل يمكن إضافة التابعين رغم تعليق تسجيل حساب المواطن ؟

المواطن - الرياض

أكد برنامج حساب المواطن، أنه يمكن حالياً إضافة التابعين للمستفيدين الحاليين رغم توقف عملية التسجيل.

جاء ذلك في رد من البرنامج على مستفيد استفسر حول إمكانية إضافة التابعين رغم توقف التسجيل.

ورد البرنامج عبر حساب خدمة المستفيدين بقوله “إنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين.

تفاصيل الدفعة الـ 35

أودع برنامج حساب المواطن اليوم، 1.8 مليار ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثلاثين 10.4 ملايين مستفيد وتابع، وبلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعة السابقة 19.2 مليون ريال، ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 82.3 مليار ريال منها 575 مليـون ريال تعويضات عن دفعـات سابقة.

نسبة أرباب الأسر

وأفاد المتحدث الرسمي لـ برنامج حساب المواطن سلطان القحطاني أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1063 ريالا، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 90% بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.1 ملايين مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 229 ألف مستفيد، مشكلين %10 من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 96% أما ربَّات الأسر فقد بلغت نسبتهن 4%، بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكل الذكـورُ المستقلون 44%، موضحًا أن 90% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 10% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.

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